Brasil estreia com vitória no Mundial de Beach Soccer

Rodrigo, jogador da Seleção Brasileira de Beach Soccer Crédito: Marlon Panagary/CBF

O Brasil estreou, nesta sexta-feira (2) em Seicheles, no Mundial de Beach Soccer. E a partida inaugural da seleção brasileira, disputada na Paradise Arena, em Victoria, não poderia ser melhor, pois terminou com uma vitória de 3 a 1 sobre El Salvador.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio somou os três primeiros pontos na classificação do Grupo D da competição, que também conta com Omã e Itália. E os italianos são o próximo desafio dos brasileiros, em partida que será disputada a partir das 12h do próximo domingo (4).