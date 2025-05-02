Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Brasil estreia com vitória no Mundial de Beach Soccer
Futebol de Areia

Brasil estreia com vitória no Mundial de Beach Soccer

A Seleção Brasileira bateu o El Salvador por 3 a 1
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 mai 2025 às 17:44

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 17:44

Rodrigo, jogador da Seleção Brasileira de Beach Soccer
Rodrigo, jogador da Seleção Brasileira de Beach Soccer Crédito: Marlon Panagary/CBF
O Brasil estreou, nesta sexta-feira (2) em Seicheles, no Mundial de Beach Soccer. E a partida inaugural da seleção brasileira, disputada na Paradise Arena, em Victoria, não poderia ser melhor, pois terminou com uma vitória de 3 a 1 sobre El Salvador.
Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio somou os três primeiros pontos na classificação do Grupo D da competição, que também conta com Omã e Itália. E os italianos são o próximo desafio dos brasileiros, em partida que será disputada a partir das 12h do próximo domingo (4).
A vitória do Brasil nesta sexta foi construída com gols de Rodrigo, Thanger e Lucão. “Por se tratar de uma estreia, já sabíamos que ia ser difícil, mas conseguimos manter a tranquilidade, independente de a partida estar com um gol de diferença ou empatada. Isso mostra a nossa força, o nosso nível de concentração e, graças a Deus, conseguimos abrir no final e sair com os três pontos, que é muito importante nessa estreia”, declarou o pivô Rodrigo, que é o capitão da seleção brasileira.

Veja Também

Após 5 anos, tradicional evento de MMA retorna ao calendário esportivo do ES

Rio e Niterói prevêm orçamento de R$ 3,8 bilhões para o Pan de 2031

Edital do Bolsa Atleta 2025 é publicado e vai contemplar 251 esportistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados