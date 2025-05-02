Após 5 anos, tradicional evento de MMA retorna ao calendário esportivo do ES

HCC está de volta ao calendário esportivo do Espírito Santo Crédito: Edson Rocha/Divulgação

O maior evento de MMA do Espírito Santo, o Haidar Champion Combat (HCC), está de volta após um hiato de cinco anos. A 22ª edição do show de lutas está confirmada com 10 combates para o dia 17 de maio, um sábado, no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.

A cidade, que não recebia uma edição do evento desde dezembro de 2019, se prepara para um grande reencontro com o público fã de artes marciais, tendo com o embaixador oficial do evento o ex-lutador Wanderlei Silva. O "Cachorro Louco" é um dos maiores nomes da história do MMA mundial, sendo membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão do PRIDE.

O promotor do evento, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, demonstrou grande entusiasmo com o retorno. “O Wanderlei Silva é um dos pioneiros do MMA e tê-lo como o nosso embaixador nos alegra muito. É um guerreiro que dispensa apresentações e com certeza vai trazer muito mais brilho ao nosso evento. O HCC não é apenas um evento, é uma tradição dos esportes de luta no Espírito Santo”, afirmou.

Card do evento

Abner Rodrigues x Cristian Masset (Vale cinturão interino da categoria)

(Vale cinturão interino da categoria) Driely Neves x Gleyce Gouvea (Vale cinturão da categoria)

(Vale cinturão da categoria) Allan Popo x Allef Magrão (Vale cinturão da categoria)

(Vale cinturão da categoria) Shahin Kermanshahi x Mathias Guedes (Vale cinturão da categoria)

(Vale cinturão da categoria) Wesley Mosquito x Rodrigo Burgos

Igor Zanuncio x Isanty Bubans

Reglane Borges x Fabrizia Ketlinn

Erick Souza x Dennis Duarte

Tony Bergamo x Wilian Moreira

Gustavo Da Silva x João Luna

Mudança de nome e novas perspectivas