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Em Vitória

Após 5 anos, tradicional evento de MMA retorna ao calendário esportivo do ES

Com novo nome, o Haidar Champion Combat (HCC) está marcado para o dia 17 de maio, no Tancredão, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2025 às 15:36

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 15:36

HCC está de volta ao calendário esportivo do Espírito Santo
HCC está de volta ao calendário esportivo do Espírito Santo Crédito: Edson Rocha/Divulgação
O maior evento de MMA do Espírito Santo, o Haidar Champion Combat (HCC), está de volta após um hiato de cinco anos. A 22ª edição do show de lutas está confirmada com 10 combates para o dia 17 de maio, um sábado, no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.
A cidade, que não recebia uma edição do evento desde dezembro de 2019, se prepara para um grande reencontro com o público fã de artes marciais, tendo com o embaixador oficial do evento o ex-lutador Wanderlei Silva. O "Cachorro Louco" é um dos maiores nomes da história do MMA mundial, sendo membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão do PRIDE. 
O promotor do evento, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, demonstrou grande entusiasmo com o retorno. “O Wanderlei Silva é um dos pioneiros do MMA e tê-lo como o nosso embaixador nos alegra muito. É um guerreiro que dispensa apresentações e com certeza vai trazer muito mais brilho ao nosso evento. O HCC  não é apenas um evento, é uma tradição dos esportes de luta no Espírito Santo”, afirmou.

Card do evento

  • Abner Rodrigues x Cristian Masset (Vale cinturão interino da categoria)
  • Driely Neves x Gleyce Gouvea (Vale cinturão da categoria)
  • Allan Popo x Allef Magrão (Vale cinturão da categoria)
  • Shahin Kermanshahi x Mathias Guedes (Vale cinturão da categoria)
  • Wesley Mosquito x Rodrigo Burgos
  • Igor Zanuncio x Isanty Bubans
  • Reglane Borges x Fabrizia Ketlinn
  • Erick Souza x Dennis Duarte
  • Tony Bergamo x Wilian Moreira
  • Gustavo Da Silva x João Luna

Mudança de nome e novas perspectivas

Anteriormente chamado de Haidar Capixaba Combat, o evento agora adota o nome Haidar Champion Combat. A mudança, promovida pela Brand Sport, faz parte de uma estratégia de internacionalização da marca, refletindo a ambição de alcançar novos mercados e públicos. Além da edição de maio, os organizadores já têm outros dois eventos programados para este ano, consolidando o retorno do HCC  ao calendário esportivo do Espírito Santo.

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