Após 5 anos, tradicional evento de MMA retorna ao calendário esportivo do ES

O maior evento de MMA do Espírito Santo, o Haidar Champion Combat (HCC), está de volta após um hiato de cinco anos. A 22ª edição do show de lutas está confirmada com 10 combates para o dia 17 de maio, um sábado, no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.
A cidade, que não recebia uma edição do evento desde dezembro de 2019, se prepara para um grande reencontro com o público fã de artes marciais, tendo com o embaixador oficial do evento o ex-lutador Wanderlei Silva. O "Cachorro Louco" é um dos maiores nomes da história do MMA mundial, sendo membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão do PRIDE.
O promotor do evento, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, demonstrou grande entusiasmo com o retorno. “O Wanderlei Silva é um dos pioneiros do MMA e tê-lo como o nosso embaixador nos alegra muito. É um guerreiro que dispensa apresentações e com certeza vai trazer muito mais brilho ao nosso evento. O HCC não é apenas um evento, é uma tradição dos esportes de luta no Espírito Santo”, afirmou.
Card do evento
- Abner Rodrigues x Cristian Masset (Vale cinturão interino da categoria)
- Driely Neves x Gleyce Gouvea (Vale cinturão da categoria)
- Allan Popo x Allef Magrão (Vale cinturão da categoria)
- Shahin Kermanshahi x Mathias Guedes (Vale cinturão da categoria)
- Wesley Mosquito x Rodrigo Burgos
- Igor Zanuncio x Isanty Bubans
- Reglane Borges x Fabrizia Ketlinn
- Erick Souza x Dennis Duarte
- Tony Bergamo x Wilian Moreira
- Gustavo Da Silva x João Luna
Mudança de nome e novas perspectivas
Anteriormente chamado de Haidar Capixaba Combat, o evento agora adota o nome Haidar Champion Combat. A mudança, promovida pela Brand Sport, faz parte de uma estratégia de internacionalização da marca, refletindo a ambição de alcançar novos mercados e públicos. Além da edição de maio, os organizadores já têm outros dois eventos programados para este ano, consolidando o retorno do HCC ao calendário esportivo do Espírito Santo.