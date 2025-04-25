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Tenista brasileira

Bia Haddad vence também na estreia em duplas no WTA 1000 de Madri

O resultado fez Bia e Laura avançarem às oitavas de final. Na sequência, elas vão enfrentar a dupla russa formada por Diana Shnaider e Mirra Andreeva

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 16:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 abr 2025 às 16:22
Um dia após encerrar um jejum de vitória em simples, Beatriz Haddad Maia venceu também em sua estreia na chave de duplas no WTA 1000 de Madri, na Espanha, nesta sexta-feira. A brasileira e a alemã Laura Siegemund superaram as chinesas Zheng Saisai e Wang Xinyu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.
Tênis
Bia vinha de uma importante vitória na chave de simples, na quinta-feira Crédito: Reuters/Folhapress
O resultado fez Bia e Laura avançarem às oitavas de final. Na sequência, elas vão enfrentar a dupla russa formada por Diana Shnaider e Mirra Andreeva, cabeças de chave número cinco, que venceram nesta sexta a americana Nicole Melichar-Martinez e a russa Liudmila Samsonova por 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 12/10.
Bia vinha de uma importante vitória na chave de simples, na quinta-feira. O triunfo sobre a americana Bernarda Pera encerrou um jejum de três meses sem vitória no circuito em jogos de simples. A brasileira acumulava nove derrotas consecutivas.
A série negativa em simples, porém, não se repetiu nas duplas. Neste mesmo período, Bia vinha obtendo resultados melhores quando jogava com parceiras. Foram apenas quatro revezes e nove triunfos.
Em Madri, Bia tem ótimo histórico nas duplas. Em 2022, obteve sua maior conquista em duplas justamente no saibro espanhol ao ser campeã ao lado da experiente belarussa Victoria Azarenka. Com Laura Siegemund, Bia ainda não tem títulos, mas dois vice-campeonatos, em Indian Wells (2023) e Adelaide (2025).
SABALENKA ARRASA Dona de dois títulos na capital espanhola, em 2021 e 2023, a belarussa Aryna Sabalenka iniciou sua trajetória na chave de simples com uma fácil vitória sobre Anna Blinkova por 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, a número 1 do mundo vai enfrentar a belga Elise Mertens, que superou a colombiana Camila Osorio por duplo 6/3.
Entre as demais cabeças de chave que entraram em quadra nesta sexta, avançaram a italiana Jasmine Paolini (6ª), a russa Daria Kasatkina (14ª), as ucranianas Elina Svitolina (17ª) e Marta Kostyuk (24ª), a russa Ekaterina Alexandrova (21ª) e a americana Sofia Kenin (32ª). Já a chinesa Zheng Qinwen (8ª) caiu logo na estreia, diante da russa Anastasia Potapova.
No masculino, o cabeça de chave número 1, o alemão Alexander Zverev manteve o embalo do título de Munique, conquistado no fim de semana passado, e eliminou o local Roberto Bautista Agut por duplo 6/2. Seu adversário na terceira rodada sairá do confronto entre o português Nuno Borges e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.
Cabeça número nove, o russo Daniil Medvedev não precisou suar para avançar. Seu adversário, o sérvio Laslo Djere, abandonou o torneio. Entre outros cabeças de chave que jogaram nesta sexta, venceram os americanos Taylor Fritz (3º), Ben Shelton (12º), Sebastian Korda (23º) e Brandon Nakashima (31º), o russo Andrey Rublev (7º), o norueguês Casper Ruud (14º), o argentino Francisco Cerundolo (20º) e o checo Jakub Mensik (22º).

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