Novidade

Edital do Bolsa Atleta 2025 é publicado e vai contemplar 251 esportistas

O Governo do Estado realizou um investimento de R$ 4 milhões no programa, que vai receber as inscrições dos atletas a partir de sexta-feira (2)

Publicado em 30 de abril de 2025 às 18:37

Governo do Estado lança edital 2025 do programa Bolsa Atleta Crédito: SESPORT

Foi publicado nesta quarta-feira (30), o edital 2025 de seleção do Bolsa Atleta. Serão contemplados 251 esportistas de alto rendimento, 17 a mais que no edital anterior e recorde na história do programa, em um investimento total de R$ 4 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).>

As inscrições devem ser feitas pelo sistema E-Docs. O prazo tem início a partir desta sexta-feira (2) e vai até o dia 2 de junho. Poderão pleitear o benefício, os atletas, paratletas e surdoatletas de alto rendimento com resultados em competições nacionais e internacionais nos anos de 2023 e 2024, nascidos e não nascidos no Espírito Santo e que comprovem residência no Estado há, pelo menos, dois anos.>

O programa

O programa Bolsa Atleta visa principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta. Assim como nos editais dos anos anteriores, serão pagas aos contemplados 12 parcelas mensais, conforme a categoria. >

Porém, com o intuito de valorizar esportistas que participem das Olimpíadas ou que ainda estão em disputas de base, foram criadas as novas categorias “Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação”, “Internacional Base” e “Nacional Base”.>

>

Bolsa Atleta Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio – 3 bolsas no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);



– 3 bolsas no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Bolsa Atleta Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação – 10 bolsas no valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais);



– 10 bolsas no valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Bolsa Atleta Internacional Principal – 25 bolsas no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);



– 25 bolsas no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Bolsa Atleta Internacional Base – 12 bolsas no valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais);



– 12 bolsas no valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); Bolsa Atleta Nacional Principal – 100 bolsas no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);



– 100 bolsas no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); Bolsa Atleta Nacional Base – 55 bolsas no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais);



– 55 bolsas no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais); Bolsa Atleta Estudantil – 46 bolsas no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta