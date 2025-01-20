Com o ex-UFC Wanderlei Silva de embaixador, HCC Combat 22 tem data e local definidos

Ex-UFC Wanderlei Silva, o "Cachorro Louco", que faz parte do Hall da Fama do Ultimate Fighting Crédito: Foto: Agência Globo

O maior evento de MMA do Espírito Santo, o Haidar Champion Combat (HCC Combat), está de volta. A 22ª edição do show de lutas está confirmada para o dia 17 de maio de 2025, um sábado, no Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. A cidade, que não recebia uma edição do evento desde dezembro de 2019, se prepara para um grande reencontro com o público fã de artes marciais.

Wanderlei Silva: o “Cachorro Louco” como embaixador

Uma das grandes novidades desta edição é a presença de Wanderlei Silva como embaixador oficial do evento. O ex-lutador, conhecido como "Cachorro Louco", é um dos maiores nomes da história do MMA mundial. Membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão do PRIDE, Wanderlei traz ao HCC Combat o prestígio de sua trajetória nos octógonos.

“Estou muito feliz em ser o embaixador de um dos maiores eventos de MMA do Brasil. Capixabas, preparem-se para viver uma experiência inigualável no mundo do MMA”, declarou o ex-atleta, entusiasmado com sua nova função.

Parceria estratégica e retorno ao calendário

Após mais de quatro anos de inatividade, o HCC Combat volta com força total. O evento firmou parceria com a Brand Sport Marketing Esportivo, empresa especializada no mercado de esportes, com o objetivo de expandir sua marca e reforçar sua presença no cenário nacional e internacional.

O promotor do evento, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, demonstrou grande entusiasmo com o retorno. “O Wanderlei Silva é um dos pioneiros do MMA e tê-lo como o nosso embaixador nos alegra muito. É um guerreiro que dispensa apresentações e com certeza vai trazer muito mais brilho ao nosso evento. O HCC Combat não é apenas um evento, é uma tradição dos esportes de luta no Espírito Santo”, afirmou.

Mudança de nome e novas perspectivas

Anteriormente chamado de Haidar Capixaba Combat, o evento agora adota o nome Haidar Champion Combat. A mudança, promovida pela Brand Sport, faz parte de uma estratégia de internacionalização da marca, refletindo a ambição de alcançar novos mercados e públicos.

Além da edição de maio, os organizadores já têm outros dois eventos programados para este ano, consolidando o retorno do HCC Combat ao calendário esportivo do Espírito Santo.

Expectativa e legado

Com a presença de Wanderlei Silva e o apoio de uma equipe profissionalizada, o HCC Combat 22 promete ser um marco no esporte capixaba. O retorno ao Tancredão, palco de grandes momentos do MMA no estado, simboliza o resgate de uma tradição que há muito tempo os fãs aguardavam.