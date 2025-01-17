João Fonseca explode nas redes, bate ídolos e vira queridinho do Australian Open

O tenista brasileiro João Fonseca virou o grande sucesso do Australian Open nas redes sociais.

João Fonseca estreou com vitória no Aberto da Austrália diante do russo Rublev Crédito: Reuters / Reuters Esportes

O carioca de 18 anos alavancou os perfis do torneio em engajamento. Ele foi a grande surpresa da competição, vindo do qualificatório, e atraiu os holofotes internacionais do tênis com sua campanha no primeiro Grand Slam da carreira.

O vídeo de Fonseca após a vitória na estreia sobre o número 9 do mundo bateu 6,8 milhões de visualizações só no Instagram. A mesma publicação ainda rendeu no Twitter mais 775 mil impressões. No TikTok, o post de um de seus pontaços contra o russo Andrey Rublev chegou a 1,9 milhão de reproduções.

Ele explodiu os números na conta do Australian Open, passando diversas vezes da casa do milhão, e se sobressaiu diante de tenistas renomados. A diferença para os demais conteúdos no perfil foi avassaladora. Com exceção do brasileiro, praticamente apenas Djokovic, Alcaraz, o número 1 Sinner e conteúdos "diferentões" conseguiram atingir tal marca.

Fonseca virou "queridinho" e recebeu tratamento digno de top 10. Ele foi um dos tenistas que mais apareceu nas redes do Australian Open. Empolgado com o feito e a repercussão, o perfil do torneio não poupou elogios e se rendeu ao brasileiro: "Destemido", "Nasce uma estrela", "Fenômeno", com direito até a um "Aqui é Brasil!".