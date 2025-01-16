Copa Verde 2025: CBF divulga tabela detalhada da primeira fase

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde 2025. A competição tem início na próxima quarta-feira e reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. De acordo com o regulamento da Copa Verde, a primeira fase é disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Os times melhores posicionados no Ranking da CBF terão o mando de campo na partida eliminatória.
Na segunda fase, as equipes classificadas enfrentarão, novamente em jogos únicos, os oito times previamente classificados (Brasiliense, Paysandu, Amazonas, Goiás, Manaus, Aparecidense, Remo e Vila Nova) de acordo com o ranking da CBF. A partir da terceira fase, quando se iniciam as quartas de final, os duelos serão disputados em partidas de ida e volta.
A Copa Verde vale vaga para 3ª fase da Copa do Brasil 2026
Após divulgação do regulamento da Copa Verde, em dezembro, onde não constava a previsão de vaga direta para terceira fase da Copa do Brasil ao campeão da Copa Verde, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou o torneio regional vai continuar valendo vaga para a competição nacional.
Os jogos da primeira fase da Copa Verde 2025
22 de janeiro (quarta-feira)
- 15h30 - Ceilândia x Capital-TO (Maria de Lourdes Abadia) *enfrenta o Brasiliense
- 19h - Porto Velho x Humaitá (Aluizio Ferreira) *enfrenta o Paysandu
- 19h - Tocantinópolis x GAS (João Ribeiro) *enfrenta o Amazonas
- 19h - Vitória-ES x Rio Branco-ES (Salvador Costa) *enfrenta o Goiás
- 20h - Águia de Marabá x Independência (Zinho Oliveira) *enfrenta o Manaus
- 20h - União Rondonópolis x União-TO (Luthero Lopes) *enfrenta a Aparecidense
- 20h30 - São Raimundo-RR x Trem (Flamarion Vasconcelos) *enfrenta o Remo
- 21h - Operário-MS x Luverdense (Jacques da Luz) *enfrenta o Vila Nova