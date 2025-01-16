Copa Verde 2025: CBF divulga tabela detalhada da primeira fase

Taça Copa Verde 2024 Crédito: Staff Images/CBF

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde 2025. A competição tem início na próxima quarta-feira e reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. De acordo com o regulamento da Copa Verde, a primeira fase é disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Os times melhores posicionados no Ranking da CBF terão o mando de campo na partida eliminatória.

Na segunda fase, as equipes classificadas enfrentarão, novamente em jogos únicos, os oito times previamente classificados (Brasiliense, Paysandu, Amazonas, Goiás, Manaus, Aparecidense, Remo e Vila Nova) de acordo com o ranking da CBF. A partir da terceira fase, quando se iniciam as quartas de final, os duelos serão disputados em partidas de ida e volta.

A Copa Verde vale vaga para 3ª fase da Copa do Brasil 2026

Após divulgação do regulamento da Copa Verde, em dezembro, onde não constava a previsão de vaga direta para terceira fase da Copa do Brasil ao campeão da Copa Verde, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou o torneio regional vai continuar valendo vaga para a competição nacional.

Os jogos da primeira fase da Copa Verde 2025

22 de janeiro (quarta-feira)