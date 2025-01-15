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Vasco anuncia zagueiro Maurício Lemos, ex-Atlético-MG

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2025 às 13:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 13:57

Maurício Lemos é anunciado pelo Vasco
Maurício Lemos é anunciado pelo Vasco Crédito: Matheus Lima
O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Maurício Lemos, de 29 anos, que defendeu o Atlético-MG nas últimas duas temporadas .O uruguaio já estava treinando com o elenco cruzmaltino. Nesta terça-feira (14), inclusive, ele passou pelo tradicional trote, quando jogadores contratados passam por um "corredor polonês" feito pelos atletas que já integravam a equipe.
Maurício Lemos já estava na mira do Vasco desde o ano passado. Na ocasião, porém, o defensor não chegou a um denonimador comum financeiro com o Atlético-MG para conseguir sua liberação. No Galo ele disputou 57 partidas e fez três gols. O zagueiro consultou o lateral direito Puma Rodríguez antes de fechar com o clube carioca. Ambos já atuaram juntos na seleção do Uruguai.
Revelado pelo Defensor Sporting (URU), Maurício Lemos se destacou após disputar o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 pela seleção uruguaia. Ele rumou à Europa, onde defendeu as camisas do Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (Itália), Fenerbahce (Turquia) e Beerschot VA (Bélgica), antes de se transferir para o Atlético-MG.

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