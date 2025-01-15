Tabela da Ferj indica duelo entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade

A última vez do Fluminense no Estado foi no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão do ano passado. Crédito: Carlos Alberto Silva

O site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, indica que o confronto entre Fluminense e Madureira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, deverá ser realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 26 de janeiro (domingo), a princípio para às 21 horas.

Ainda para esta partida, o Tricolor das Laranjeiras tenta alterar o horário para às 16h, conforme informado pelo jornalista Victor Lessa no X, antigo Twitter.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informou por meio de nota que recebeu sondagem sobre a disponibilidade da data do dia 26 de janeiro para o jogo entre Madureira e Fluminense no Estádio Estadual Kleber Andrade. Porém, não houve ainda pagamento da taxa de aluguel para a confirmação da realização da partida.