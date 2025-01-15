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Campeonato Carioca

Tabela da Ferj indica duelo entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade

O site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro indicou que o confronto válido pela quinta rodada do Estadual do Rio deverá ocorrer no ES
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

15 jan 2025 às 16:12

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 16:12

Fluminense X Atlético Mineiro
A última vez do Fluminense no Estado foi no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão do ano passado. Crédito: Carlos Alberto Silva
O site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, indica que o confronto entre Fluminense e Madureira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, deverá ser realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 26 de janeiro (domingo), a princípio para às 21 horas. 
Ainda para esta partida, o Tricolor das Laranjeiras tenta alterar o horário para às 16h, conforme informado pelo jornalista Victor Lessa no X, antigo Twitter.
A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informou por meio de nota que recebeu sondagem sobre a disponibilidade da data do dia 26 de janeiro para o jogo entre Madureira e Fluminense no Estádio Estadual Kleber Andrade. Porém, não houve ainda pagamento da taxa de aluguel para a confirmação da realização da partida.
Na última vez em que esteve no Estado, o Fluminense empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, em confronto válido pela 5ª rodada do Brasileirão, no dia 4 de maio do ano passado. Renato Augusto e Cano marcaram pelo Flu, e Vargas anotou os dois do Galo.

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