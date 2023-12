Alívio

Vasco vence o Bragantino e escapa do rebaixamento no Brasileirão

Gigante da Colina só dependia de si para escapar da degola e conseguiu fazer o dever de casa jogando diante de sua torcida

2 min de leitura min de leitura

Serginho garantiu a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. (Leandro Amorim/Vasco)

Foi com uma boa dose de sofrimento, mas o Vasco se salvou do quinto rebaixamento de sua história. Em São Januário, com sua torcida pulsando o estádio, o Gigante da Colina venceu o Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (6), e se livrou da degola, terminando o Campeonato Brasileiro na 15ª colocação na tabela. Paulinho de Paula foi o responsável pelo gol do alívio na Colina.

O Bragantino terminou o Brasileirão na sexta colocação e se credenciou a disputar a Pré-Libertadores na temporada 2024.

O jogo

Com um primeiro tempo muito disputado, o Vasco começou mal e viu o Bragantino dominar as ações. A jovem equipe comandada por Pedro Caixinha tinha mais posse de bola e girava a bola de um lado para outro até conseguir criar suas chances de gols. Com bons chutes de fora da área, Helinho foi o jogador mais perigoso do time de Bragança Paulista.

A sorte do Vasco mudou quando o meia Marlon Gomes se machucou e foi substituído por Paulinho, aos 24 minutos da primeira etapa. Logo na sequência, aos 28 minutos, Paulinho roubou a bola no meio-campo e partiu em velocidade pelo lado direito. Como ninguém apareceu como opção de passe, Paulinho arriscou de fora da área e viu a bola morrer nas redes após desviar em Luan Cândido.

Após o gol, o Vasco recuou e acabou convidando o Bragantino para o seu campo. Mas o time paulista não conseguiu transformar o domínio em gol.

O segundo tempo começou com o Vasco em cima, querendo liquidar a fatura. Mas o Bragantino se defendeu muito bem, segurou a pressão e de quebra conseguiu o gol de empate. Aos 17 minutos, o zagueiro Léo Ortiz apareceu na área como elemento surpresa, aproveitou cruzamento que veio da direita e chutou forte para estufar as redes: 1 a 1.

No momento, com as somas dos resultados da rodada, o Vasco estava na zona de rebaixamento e precisava desesperadamente da vitória. E ela veio com um herói improvável. Serginho foi a aposta do técnico Ramon Dias e ele cavou a expulsão do zagueiro Leo Realpe e deixou o Vasco com um jogador a mais. Na sequência, o mesmo Serginho aproveitou cruzamento de Paulo Henrique e testou para as redes: 2 a 1 Vasco.

Este vídeo pode te interessar

No fim, o Vasco com um a mais em campo, administrou a vitória e celebrou a permanência na elite do futebol brasileiro.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta