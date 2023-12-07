Veja qual será a premiação do Palmeiras pelo título do Brasileirão

O Palmeiras é mais uma vez campeão brasileiro. Depois do empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Alviverde levantou sua 12ª taça da principal competição nacional do Brasil. De acordo com informação divulgada primeiramente pela CNN, os 16 clubes que ficaram na Série A vão receber um valor total de R$ 500 milhões em premiação.
No entanto, diferente do que se pensa, o prêmio não é distribuído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo desempenho das equipes. O valor distribuído é referente aos direitos de transmissões em TV aberta e fechada, e a divisão é feita de acordo com a posição final de cada equipe. O Palmeiras, campeão, irá receber a maior quantia: R$ 47, 8 milhões. Veja como ficou a divisão da premiação.
Premiação do Campeonato Brasileiro
- R$ 47,8 milhões
- R$ 45,4 milhões
- R$ 43 milhões
- R$ 40,6 milhões
- R$ 38,2 milhões
- R$ 35,8 milhões
- R$ 33,4 milhões
- R$ 31 milhões
- R$ 28,6 milhões
- R$ 26,3 milhões
- R$ 20,5 milhões
- R$ 19,1 milhões
- R$ 17,6 milhões
- R$ 17,2 milhões
- R$ 16,7 milhões
- R$ 16,2 milhões