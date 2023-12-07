Veja qual será a premiação do Palmeiras pelo título do Brasileirão

No entanto, diferente do que se pensa, o prêmio não é distribuído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo desempenho das equipes. O valor distribuído é referente aos direitos de transmissões em TV aberta e fechada, e a divisão é feita de acordo com a posição final de cada equipe. O Palmeiras, campeão, irá receber a maior quantia: R$ 47, 8 milhões. Veja como ficou a divisão da premiação.