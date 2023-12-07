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Bolada

Veja qual será a premiação do Palmeiras pelo título do Brasileirão

Alviverde conquistou o bicampeonato da competição após o empate com o Cruzeiro. É o 12° troféu do clube, que se isola na liderança dos maiores campeões

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 23:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2023 às 23:58
Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, resultado suficiente para dar o título ao Alviverde
Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, resultado suficiente para dar o título ao Alviverde Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras é mais uma vez campeão brasileiro. Depois do empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Alviverde levantou sua 12ª taça da principal competição nacional do Brasil. De acordo com informação divulgada primeiramente pela CNN, os 16 clubes que ficaram na Série A vão receber um valor total de R$ 500 milhões em premiação. 
No entanto, diferente do que se pensa, o prêmio não é distribuído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo desempenho das equipes. O valor distribuído é referente aos direitos de transmissões em TV aberta e fechada, e a divisão é feita de acordo com a posição final de cada equipe. O Palmeiras, campeão, irá receber a maior quantia: R$ 47, 8 milhões. Veja como ficou a divisão da premiação.

Premiação do Campeonato Brasileiro

  1. R$ 47,8 milhões
  2. R$ 45,4 milhões
  3. R$ 43 milhões
  4. R$ 40,6 milhões
  5. R$ 38,2 milhões
  6. R$ 35,8 milhões
  7. R$ 33,4 milhões
  8. R$ 31 milhões
  9. R$ 28,6 milhões
  10. R$ 26,3 milhões
  11. R$ 20,5 milhões
  12. R$ 19,1 milhões
  13. R$ 17,6 milhões
  14. R$ 17,2 milhões
  15. R$ 16,7 milhões
  16. R$ 16,2 milhões

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