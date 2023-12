Veja qual será a premiação do Palmeiras pelo título do Brasileirão

Alviverde conquistou o bicampeonato da competição após o empate com o Cruzeiro. É o 12° troféu do clube, que se isola na liderança dos maiores campeões

O Palmeiras é mais uma vez campeão brasileiro. Depois do empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Alviverde levantou sua 12ª taça da principal competição nacional do Brasil. De acordo com informação divulgada primeiramente pela CNN, os 16 clubes que ficaram na Série A vão receber um valor total de R$ 500 milhões em premiação.