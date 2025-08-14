Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:01
O Zona Mista #35 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (13). Filipe Souza, Vitor Gregório, Caio Vasconcelos e Vinícius Lima comandam o programa que hoje aborda os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e o jogo decisivo do Rio Branco pela Série D do Campeonato Brasileiro.
