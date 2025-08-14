Home
Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

Rubro-Negro está em vantagem no confronto válido pelas oitavas de final na competição continental. Já no ES, o Brancão se prepara para jogo decisivo contra a Inter de Limeira

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:01

Zona Mista
Zona Mista Crédito: A Gazeta

O Zona Mista #35 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (13). Filipe Souza, Vitor Gregório, Caio Vasconcelos e Vinícius Lima comandam o programa que hoje aborda os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e o jogo decisivo do Rio Branco pela Série D do Campeonato Brasileiro.

