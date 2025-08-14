Futebol capixaba

Diego Guerra valoriza segurança da defesa do Rio Branco na Série D

Com 9 jogos seguidos de invencibilidade, o time capixaba só sofreu gol em um deles na competição nacional

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:16

Diego Guerra, zagueiro do Rio Branco em entrevista coletiva Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

O Rio Branco vai jogar a partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, neste sábado (16), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, contra a Inter de Limeira-SP. Além de buscar um resultado positivo para levar vantagem para o jogo de volta, o time capa-preta também defende uma sequência invicta de nove jogos, sendo que em oito sequer sofreu gols.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Diego Guerra falou sobre a solidez do sistema defensivo do time. "Todo jogo a gente entra muito focado, muito concentrado, principalmente em defender. Se a gente vai fazer gol ou não, aí já é outra coisa, mas o fator também de não estar tomando gol também para a gente é muito importante. Espero que a gente continue assim e que consiga nosso acesso a mais uns quatro jogos que faltam e completem esses dez jogos sem tomar gol e que a gente venha fazer mais gols", disse.

O fato do time não ter sofrido gols nas últimas seis partidas também mostra como a mudança de esquema tático do Rio Branco, a partir do jogo diante do Pouso Alegre no dia 4 de junho, foi um divisor de águas. "Acho que o esquema com três zagueiros encaixou perfeitamente no nosso time. E como você falou, a disputa ali de quem vai jogar e quem não vai jogar é sadia, e um torcendo pelo outro sempre, porque o objetivo é um só: botar o Rio Branco na série C", disse Diego, que foi contratado nesta janela pós -campeonato Capixaba e que se tornou uma referência do time.

Outro dado que pesa no confronto é o fator casa. Jogando no Espírito Santo, o Rio Branco venceu seis dos oito jogos da competição, e Diego Guerra também falou sobre a importância de fazer um bom resultado no Kleber Andrade. "Tem o jogo de lá ainda, mas o nosso foco agora é nesse daqui. A gente vai buscar fazer o nosso papel aqui dentro de casa, como a gente tem feito, e tentar matar o jogo aqui. Para a gente seria essencial ir para o jogo mais tranquilo lá", concluiu.

