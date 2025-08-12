Futebol

Rio Branco mantém promoção de ingressos para as oitavas da Série D

O time capixaba enfrente a Inter de Limeira no Kleber Andrade no próximo sábado (16)

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:41

Rio Branco x Luverdense, pela Série D Crédito: Camila Müller/A Gazeta

O Rio Branco abriu a venda de ingressos para o duelo válido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, no próximo sábado (16), às 17h, contra a Inter de Limeira, no Estádio Kleber Andrade. Após mais de 8 mil pagantes no último final de semana, a diretoria escolheu manter o preço promocional, com valor de meia-entrada (R$ 20) para todos os torcedores.

Os ingressos estão sendo vendidos de forma on-line e nas lojas Baú do Cabeleira (Vila Velha), Ademar Cunha (Cariacica e Serra) e Atacadão dos Colchões (Vitória). Mulheres, crianças até 12 anos e sócios-torcedores não pagam ingresso. As mulheres precisam retirar o ingresso cortesia na bilheteria do estádio, no dia do jogo, a partir das 15h.

A partida do próximo sábado é o primeiro jogo das oitavas de final, que vale vaga para o confronto do sonhado acesso para a Série C. Dono da 8ª melhor campanha entre os 64 times da Série D, o Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira, 3ª melhor campanha do geral.

Na próxima fase, os confrontos serão definidos com base na classificação geral, com soma da pontuação da primeira fase, segunda fase e oitavas (1ª melhor campanha x 8ª melhor campanha, e assim sucessivamente).

