Rodrigo Fonseca exalta campanha do Rio Branco mas reconhece tradição da Inter

Capa-Preta encara time paulista nas oitavas de final

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:18

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco Crédito: Tiago Taam

Após passar pelo Luverdense, o Rio Branco vai enfrentar a Inter de Limeira, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O confronto contra o Leão da Paulista é tratado como uma final pelo Capa-Preta.

Oriundo do futebol de São Paulo, o técnico Rodrigo Fonseca conhece bem a Inter de Limeira. O treinador admite a força e a tradição do time adversário, mas avisa que o Rio Branco merece respeito, principalmente pela campanha nesta Série D. O Brancão está invicto há nove jogos e não sofreu gols nos últimos seis.

"As equipes vão chegando nessa fase e vai se nivelando. Ninguém chega por acaso. Se o Rio Branco chegou também merece respeito. A Inter de Limeira é uma grande equipe, que já foi campeã paulista e tem história no futebol. Vamos encarar esse jogo como se fosse uma final e procurar fazer um grande resultado, na ida, para sustentar depois em Limeira", disse Rodrigo.

Os jogos das oitavas de final da Série D, entre Rio Branco e Inter de Limeira, estão previstos para serem realizados nos finais de semanas dos dias 16 e 23 de agosto. Por estar melhor posicionado na classificação geral, incluindo as pontuações das duas primeiras fases, o time paulista tem o mando da segunda e decisiva partida.

