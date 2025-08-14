Home
Libertadores: Botafogo supera a LDU e vai jogar pelo empate na altitude

Glorioso está a um empate da classificação para as quartas de final da competição continental

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:23

Artur marcou o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU
Artur marcou o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Com gol relâmpago de Artur com 15 segundos de jogo - o mais rápido da edição 2025 - o Botafogo conquistou a vantagem mínima nesta quinta-feira (14). Jogando no Nilton Santos, o time brasileiro pouco aproveitou os contra-ataques e venceu a LDU-EQU por apenas 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores.

Com bela festa da torcida e sob olhares do seu pai e técnico Carlo Ancelotti, que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Botafogo até fez um jogo seguro e, apesar do gol logo de início, não conseguiu explorar as chances que teve para ir mais confortável para o jogo da volta.

Agora, o Botafogo joga pelo empate na altitude de Quito, na próxima quinta-feira (21), às 19h, no estádio Casa Blanca. Na última vez que esteve na cidade equatoriana, o time foi superado por 1 a 0, na fase de grupos da temporada passada. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades.

O Jogo

O jogo começou de forma perfeita para o Botafogo. Com 15 segundos de bola rolando, Artur já abria o placar aproveitando o cruzamento de Alex Telles. O gol cedo fez a LDU se lançar ao ataque. O time equatoriano não teve medo de se expor e quase empatou em um voleio de Cornejo, de fora da área, defendido por John.

O Botafogo conseguiu controlar o ímpeto adversário, porém pouco foi efetivo para aumentar sua vantagem. A melhor chance saiu com Artur, em cabeçada que parou em grande defesa de Valle. Na reta final, a LDU voltou a assustar. Em um erro defensivo, John saiu mal, Villamil bateu por cobertura e Vitinho salvou antes que a bola entrasse.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama. O Botafogo dava espaço para a LDU adiantar as linhas e explorar os contra-ataques. Por duas vezes a estratégia quase deu certo, mas os erros de passes no último terço do campo frustravam o torcedor. Quando acertou o contragolpe, Matheus Martins demorou para finalizar e foi desarmado.

Com o passar do tempo, o Botafogo passou a ter mais volume, principalmente quando a LDU abaixou suas linhas. Atacante pelos lados do campo, o time carioca tinha espaço, porém seguiu pecando nas conclusões. Na reta final, Joaquín Correa teve duas chances. Na primeira furou e na segunda tentativa parou no goleiro Valle.

