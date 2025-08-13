Deu Mengão!

Flamengo vence o Internacional e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Decisivo como sempre, Bruno Henrique marcou o único gol do jogo e garantiu a vitória rubro-negra no Maracanã

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 23:51

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Internacional, no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Assim como em 2019, Bruno Henrique voltou a ser carrasco do Internacional, na Libertadores. Com gol do atacante, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (13), e saiu na frente no duelo pelas oitavas de final.

Há seis anos, pelas quartas de final, o camisa 27 fez dois gols - também no jogo de ida no Rio de Janeiro - na vitória por 2 a 0 sobre o Colorado, que pavimentou a classificação rubro-negra, consumada em Porto Alegre com o empate em 1 a 1.

Técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti esteve em uma das cabines do Maracanã acompanhando a partida ao lado de Rodrigo Caetano, diretor da CBF. No intervalo, o treinador teve um encontro com Zico, maior ídolo do Fla.



A torcida do Inter marcou presença em grande número no Maracanã e ocupou quase que a totalidade do setor visitante. Durante o dia, eles fizeram muita festa na orla do bairro de Copacabana.

O Jogo

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre rubro-negro. O time carioca teve simplesmente 73% de posse de bola diante de um Internacional acuado e que mal conseguia trocar passes. O Flamengo, porém, abusou do preciosismo e não criou tantas chances claras, chegando ao gol através de um escanteio. O goleiro Rossi não praticou nenhuma grande defesa.

Na etapa final, o Inter, enfim, passou a ser lançar mais ao ataque, mas faltava criatividade. O Flamengo, por sua vez, perdeu o ímpeto ofensivo, apesar de ter o controle do jogo. Com a partida desacelerada, os treinadores passaram a fazer alterações, mas o duelo mudou pouco sua configuração. No fim, o Colorado tentou um abafa, mas deu apenas um chute mais perigoso onde Rossi fez boa defesa.

