Brasileirão

Flamengo vence Botafogo com direito a golaço de Léo Pereira para Ancelotti

Os gols rubro-negros foram de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. O segundo foi o mais bonito: uma bela cobrança de falta do zagueiro.

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:04

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, na noite deste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão, e continua invicto após três jogos sob o comando de Leonardo Jardim.

De falta, Léo Pereira fez o segundo gol do clássico no Nilton Santos Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Os gols rubro-negros foram de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. O segundo foi o mais bonito: uma bela cobrança de falta do zagueiro.

Na pré-lista da seleção brasileira, Léo Pereira foi observado in loco pelo técnico Carlo Ancelotti. A próxima convocação será na segunda-feira.

O Flamengo abriu dois gols no primeiro tempo e viu o jogo ficar mais simples depois da expulsão de Alexander Barboza, ainda nos instantes finais da etapa inicial. No segundo tempo, ampliou a vantagem.

Com o resultado, o Flamengo chegou a dez pontos, entrando momentaneamente no G4 do Brasileirão - está em terceiro. Já o Botafogo segue na zona de rebaixamento (em 17º), com apenas três pontos no campeonato.

O histórico recente do Flamengo diante do Botafogo no Nilton Santos chegou à marca de dez vitórias nos últimos 11 jogos (de 2019 para cá).

E olha que foi um jogo em que o técnico Martín Anselmi tentou aplicar ideias novas, mudando o esquema tático. Mas o Botafogo, ainda quando estava 11 contra 11, não conseguiu ser efetivo.

O cenário é de pressão sobre o treinador argentino, apesar de ter estreado só hoje os principais reforços da temporada, como Medina, Ferraresi, Edenílson e Júnior Santos.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Palmeiras, no Allianz Parque, quarta-feira, às 19h. O Flamengo joga quinta-feira, contra o Remo, no Maracanã, às 20h.

Mexidas e vantagem

O Flamengo teve novidades na escalação em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Arrascaeta começou no banco e Carrascal foi quem ganhou a vaga dele. Mas em termos de função, o colombiano se revezou com Paquetá no papel de meia/segundo atacante.

Na ponta-esquerda, outra mudança foi Samuel Lino ganhando a vaga de Cebolinha. Na lateral, Varela substituiu Royal.

Lino aproveitou muito bem a chance, porque foi dele o primeiro gol do Fla. E saiu relativamente cedo, aos 12 minutos. A jogada premiou o oportunismo dele, na ponta direita da área do Fla, onde normalmente não estaria. Mas a jogada se desenrolou positivamente para o Flamengo depois de Léo Ortiz lançar Varela, que ganhou de Barboza.

O chute de Lino ainda desviou em Bastos e matou o goleiro Raul, uma das novidades na escalação do Botafogo.

A mudança radical de Anselmi

O goleiro foi uma das novidades no Botafogo para esse jogo, o primeiro após a eliminação alvinegra da Libertadores.

Martín Anselmi, inclusive, mudou o esquema, abandonando o 3-6-1 que não convenceu. Voltou com Arthur Cabral como centroavante, promoveu a estreia de Medina e teve a volta de Allan entre os titulares.

O Botafogo tentou marcar o Flamengo mais em cima e até teve quantidade interessante de posse de bola no primeiro tempo, mas não teve um lance com finalização perigosa.

Esse Flamengo de Leonardo Jardim, inclusive, tem se mostrado confortável em ver o adversário com a bola, mas sem criar chances.

2 a 0 e expulsão

A situação começou a engrenar novamente para o Flamengo quando Pedro sofreu uma falta de Barboza na intermediária. Pela reclamação, o zagueiro levou amarelo. A batida de Léo Pereira foi magistral, já aos 46 minutos do primeiro tempo.

Ainda deu tempo para outro lance que gerou revolta nos botafoguenses. Pedro recebeu passe em profundidade e teve a camisa puxada por Barboza. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento. Mas como era jogada potencial de cartão vermelho, o VAR apareceu.

Primeiro, a checagem foi para verificar: não havia impedimento. Depois, Daronco foi ao monitor para avaliar se houve falta. Ele marcou e mostrou o vermelho direto para o argentino, que ficou revoltado e precisou ser contido pelos companheiros.

A vez de Pedro

O segundo tempo mal começou e o Flamengo já fez o terceiro, aos três minutos. A jogada mostrou que o Botafogo estava atordoado pela expulsão e o placar. Varela cruzou para Pedro, que escorou quase embaixo do gol.

Ancelotti também estava de olho no centroavante, que tem recuperado a confiança e os gols nos últimos jogos. Pedro agora está a um de igualar Gabigol como sexto maior artilheiro da história do Flamengo.

Tentativa de fechar a 'casinha'

O Botafogo tinha mexido no intervalo, sacando Allan e Matheus Martins para as entradas de Ferraresi, outro estreante, e Newton.

Depois do terceiro gol, a alteração seguinte do Botafogo foi para aumentar a proteção defensiva. Anselmi tirou Barrera e colocou Mateo Ponte, configurando de forma mais clara uma linha de cinco defensores atrás (5-3-1). Danilo e Arthur Cabral foram os mais soltos na frente.

Com o Flamengo ficando mais comedido pela tranquilidade no placar, o Botafogo passou a rondar mais a área rubro-negra. Um chute de Medina que desviou no meio do caminho assustou Rossi.

Depois, o Botafogo teve a reestreia de Júnior Santos, que substituiu Arthur Cabral. Mas o Flamengo também renovou o fôlego do outro lado para manter a partida no bolso. Sem se esforçar, sustentou o 3 a 0, teve chance para fazer o quarto (Raul fez grande defesa em chute de Paquetá), mas, de todo modo, saiu feliz da vida. Em três jogos com Leonardo Jardim, o Flamengo não tomou um golzinho sequer.

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