Torcida do Vasco comemora permanência na Série A na “Barreira Capixaba"

Torcida do Vasco faz a festa em Jardim da Penha após a permanência do clube na Série A

Os torcedores do Vasco podem, enfim, tirar o peso das costas e dizer que vão disputar a Série A do Brasileirão em 2024. A vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino em São Januário deu o direito ao Cruz-Maltino de continuar na elite do Campeonato Brasileiro . Em clima de festa e com sentimento de alívio, torcedores do Vasco comemoraram o resultado na Rua da Lama, em Vitória, já conhecida como "Barreira Capixaba" - em referência ao nome utilizado para denominar a região onde está localizado o estádio do Vasco.

A "escapada" da Série B foi celebrada com os tradicionais cantos da torcida e bandeirões. Um deles, inclusive, em homenagem ao ídolo vascaíno Roberto Dinamite.

O estudante Guilherme Rios esteve com a namorada na Rua da Lama e celebrou a permanência na elite. Segundo ele, a única expectativa antes do jogo era o resultado positivo.

O estudante Guilherme Rios esteve com a namorada na Rua da Lama Crédito: Alberto Borém

"A única expectativa era o Vasco ficar na Série A. Sabemos que o desempenho não era tão bom. Viemos para ver o Vasco ficar na Primeira Divisão. Em um jogo como este, não tem como não estar aqui" Guilherme Rios - Estudante

O encarregado operacional Vinicius Bastos também esteve na comemoração: “O jogo foi muito ruim, mas sinto um alívio. No fim das contas, deu tudo certo”, afirmou.

O encarregado operacional Vinicius Bastos também esteve na comemoração dos vacaínos Crédito: Alberto Borém

Segundo Vinicius Bastos, não há dúvidas que a Rua da Lama virou mesmo o palco para a festa da torcida cruz-maltina. “Aqui é a Barreira Capixaba, não tem jeito. Organizamos um grupo, com várias pessoas, para fazer essa festa linda”, contou.