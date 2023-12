Torcida do Vasco comemora permanência na Série A na “Barreira Capixaba"

Em clima de festa e com sentimento de alívio, torcedores do Vasco comemoraram o resultado na Rua da Lama, em Vitória, já conhecida como "barreira capixaba"

Os torcedores do Vasco podem, enfim, tirar o peso das costas e dizer que vão disputar a Série A do Brasileirão em 2024. A vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino em São Januário deu o direito ao Cruz-Maltino de continuar na elite do Campeonato Brasileiro. Em clima de festa e com sentimento de alívio, torcedores do Vasco comemoraram o resultado na Rua da Lama, em Vitória, já conhecida como "Barreira Capixaba" - em referência ao nome utilizado para denominar a região onde está localizado o estádio do Vasco.