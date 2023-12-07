Gazeta na Rede #31 - Reveja a live sobre o Brasileirão

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre as partidas da Seleção Brasileira e o futebol brasileiro. Confira no vídeo acima!
Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 13:01
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