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2ª temporada

Gazeta na Rede #31 - Reveja a live sobre o Brasileirão

Filipe Souza, Tiago Taam, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 13:01

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

07 dez 2023 às 13:01

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