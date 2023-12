Oficial

Fifa anuncia cerimônia de premiação do The Best para 15 de janeiro

O goleiro Ederson é o único jogador brasileiro que vai concorrer a um dos prêmios.

Ederson é o único brasileiro entre os indicados ao The Best. (Vitor Silva/CBF)

A Fifa anunciou nesta sexta-feira a data da cerimônia de premiação do The Best. O evento foi marcado para o dia 15 de janeiro, em Londres. A entidade vai divulgar nas próximas semanas os finalistas para as principais categorias de um dos maiores prêmios do futebol mundial.

Será a terceira vez que a cerimônia será realizada em Londres, como aconteceu em 2016 e também em 2017. A edição passada, realizada em fevereiro deste ano, foi sediada em Paris. O evento vai condecorar os melhores jogadores masculinos e femininos do mundo de 2023, assim como treinadores, gols mais bonitos e seleção do ano, em parceria com a FIFPRO.

Os indicados para oito categorias já foram anunciados em setembro. O goleiro Ederson é o único representante do Brasil nos prêmios técnicos. Ele vai concorrer ao posto de melhor goleiro do mundo com Courtois (Real Madrid), Onana (ex-Inter de Milão e atualmente no Manchester United), Ter Stegen (Barcelona) e Bono (ex-Sevilla e hoje no Al-Hilal).

O Manchester City é o time com mais indicações, entre jogadores e o técnico Pep Guardiola. Os mais fortes candidatos ao prêmio principal são Erling Haaland e Kevin De Bruyne. Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Lionel Messi, ex-PSG e atualmente no Inter Miami, também estão na briga.

Os vencedores de cada categoria serão definidos com base em votação de diferentes grupos: treinadores, capitães das seleções, jornalistas e torcedores. Os votos dos fãs podem ser feitos no site da Fifa.

