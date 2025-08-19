Futebol capixaba

Rio Branco precisa de mais uma virada, em 2025, para avançar na Série D

Relembre todas as reviravoltas do Capa-Preta na atual temporada

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:39

Rio Branco x Luverdense, pela Série D Crédito: Camila Müller

O Rio Branco chega em um momento derradeiro da temporada. Após a derrota para a Inter de Limeira, no jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o Capa-Preta precisa protagonizar mais uma virada, em 2025, para seguir sonhando com o acesso.

Em seu segundo ano com os investimentos da SAF, o Brancão começou 2025 como o favorito ao título no Campeonato Capixaba. No entanto, o time chegou a ficar na zona do rebaixamento até três rodadas antes do fim da primeira fase, além das eliminações nas Copas do Brasil e Verde.

O momento crítico resultou na demissão do então técnico Ricardo Cobalchini e na chegada de Rodrigo Fonseca, que deu início à virada. Logo no primeiro jogo, o Rio Branco conquistou a primeira vitória no Estadual, saiu da zona do rebaixamento e, posteriormente, assegurou a classificação para o mata-mata.

A segunda virada do Capa-Preta, em 2025, viria a acontecer nas finais do Campeonato Capixaba, contra o Porto Vitória. No jogo de ida, o Brancão sofreu uma derrota com um gol de pênalti, situação semelhante vivida nas oitavas da Série D. Na volta, com uma atuação incontestável, o Rio Branco venceu por 2 a 0, gols de Bruno Silva e Jacó, e comemorou o bicampeonato estadual.

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de Crédito: Vitor Jubini

Na quarta divisão, o Capa-Preta também começou em desvantagem. Após a derrota na primeira rodada, o time deu a volta por cima, conquistou a classificação para o mata-mata, por antecipação, e passou pelo Luverdense, na segunda fase.

No sábado, no interior de São Paulo, a equipe de Rodrigo Fonseca terá que buscar uma nova reviravolta. Para avançar no tempo normal, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso o Brancão devolva a vitória pelo placar mínimo, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Por tudo que o time passou em 2025, o treinador acredita que o Rio Branco está preparado para reverter mais esse cenário adverso. "A expectativa é sempre boa. É um grupo que a gente acredita, que já saiu de situações diversas no estadual e agora na própria série D vai ser somente mais uma. Temos que estar preparados para ela e buscar o resultado", disse Rodrigo.

Brancão atropela, mas Tsunami também avança Crédito: Wagner Chaló

