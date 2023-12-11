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Novo comando

Vasco anuncia a contratação do Diretor de Futebol Alexandre Mattos

O dirigente que estava no Athletico Paranaense chega para substituir Paulo Bracks, dispensado na última semana após a manutenção do clube na Série A

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 17:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 dez 2023 às 17:26
Alexandre Mattos teve passagens de destaque por Cruzeiro e Palmeiras
Alexandre Mattos teve passagens de destaque por Cruzeiro e Palmeiras Crédito: Bruno Ulivieri/Agif
O Vasco acertou a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol. Alexandre Mattos estava no Athletico-PR como CEO de Mercado. O dirigente teve passagens de sucesso por Cruzeiro e Palmeiras.
Ele chega ao Vasco para substituir Paulo Bracks, demitido no último dia 7, logo após o time cruzmaltino garantir sua permanência na Série A com a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1.
A escolha por Mattos teve como fatores levados em consideração a agressividade do dirigente no mercado e seu bom relacionamento com empresários e jogadores.
O novo diretor de futebol terá em suas mãos o maior aporte de investimento da 777 Partners previsto no acordo de compra da SAF. Serão R$ 250 milhões.
O Vasco brincou nas redes sociais e fez mistério para o anúncio de Alexandre Mattos. Uma das postagens continha uma foto de um sonho (doce de padaria) e a frase "tudo começa", em alusão ao livro do dirigente chamado de "tudo começa com um sonho".

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