Motociclista morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (31) na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado nas proximidades do km 30 da rodovia, logo após a Ponte da Macumba, no sentido crescente da via.





A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.





De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motociclista tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão. Com o impacto, ele caiu embaixo de uma carreta e morreu.