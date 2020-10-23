Capixaba Jhonata Ventura assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Jhonata Ventura foi vitíma de incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019 Crédito: Acervo Pessoal

Nas redes sociais, Jhonata comemorou o novo vínculo com o clube. E brincou com os seguidores. "Vocês descobrindo a minha idade".

O jogador que é natural da Serra, e cresceu no bairro Central Carapina, foi o sobrevivente que precisou de mais cuidados. Ele teve cerca de 30% do corpo queimado pelo fogo e também apresentou quadro de queimadura das vias aéreas nos dias seguintes à tragédia, que aconteceu no dia 09 de fevereiro de 2019. Por conta da gravidade, o capixaba precisou ficar internado por um longo período em um hospital especializado e recebeu alta bem depois dos outros sobreviventes.

Em fevereiro deste ano, o zagueiro capixaba intensificou o processo de retomada da carreira e passou a correr em volta do gramado. Além disso, Jhonata fez trabalhos de reforço muscular na academia para evoluir até o trabalho com bola. O jogador também continua acompanhado pelos psicólogos do Flamengo.

"JOGAR POR ELES"

Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal

Em entrevista exclusiva à A Gazeta, em outubro de 2019, Jhonata contou que se lembrava de tudo que ocorreu naquela noite e ficou muito triste pela morte dos amigos. Lembro de tudo antes e depois, queria ter ajudado os meus amigos, mas no meu estado não podia fazer nada, lamentou o atleta que também prometeu jogar por eles. "Sinto que Deus me deu uma nova oportunidade e vou voltar a jogar por eles", declarou.

ACORDO INDENIZATÓRIO COM A FAMÍLIA

O Flamengo fechou acordo de indenização com a família de Jhonata Ventura em maio de 2019. A assinatura do contrato indenizatório contou com a presença da mãe do jogador, Renata Cruz, do advogado da família, Jonadab Carmo de Souza, do vice-presidente geral e jurídico do clube à época, Rodrigo Dunshee, e do diretor jurídico, Bernardo Accioly.