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Capixaba Jhonata Ventura assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Jhonata foi um dos três sobreviventes do incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do clube Rubro-Negro no Ninho do Urubu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 20:12

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:12

Jhonata Ventura foi vitíma de incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019
Jhonata Ventura foi vitíma de incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019 Crédito: Acervo Pessoal
Um dos três sobreviventes do incêndio que atingiu o alojamento de jogadores das categorias de base do Flamengo e provocou a morte de dez adolescentes, o capixaba Jhonata Ventura assinou seu primeiro contrato profissional com o clube rubro-negro. O novo vínculo da atleta é válido até 2023 e já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
Nas redes sociais, Jhonata comemorou o novo vínculo com o clube. E brincou com os seguidores. "Vocês descobrindo a minha idade".
O jogador que é natural da Serra, e cresceu no bairro Central Carapina, foi o sobrevivente que precisou de mais cuidados. Ele teve cerca de 30% do corpo queimado pelo fogo e também apresentou quadro de queimadura das vias aéreas nos dias seguintes à tragédia, que aconteceu no dia 09 de fevereiro de 2019. Por conta da gravidade, o capixaba precisou ficar internado por um longo período em um hospital especializado e recebeu alta bem depois dos outros sobreviventes. 

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Jhonata Ventura: 'Sinto que Deus me deu uma nova oportunidade"

Em fevereiro deste ano, o zagueiro capixaba intensificou o processo de retomada da carreira e passou a correr em volta do gramado. Além disso, Jhonata fez trabalhos de reforço muscular na academia para evoluir até o trabalho com bola. O jogador também continua acompanhado pelos psicólogos do Flamengo.

"JOGAR POR ELES"

Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio
Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal
Em entrevista exclusiva à A Gazeta, em outubro de 2019, Jhonata contou que se lembrava de tudo que ocorreu naquela noite e ficou muito triste pela morte dos amigos.  Lembro de tudo antes e depois, queria ter ajudado os meus amigos, mas no meu estado não podia fazer nada, lamentou o atleta que também prometeu jogar por eles. "Sinto que Deus me deu uma nova oportunidade e vou voltar a jogar por eles", declarou.

ACORDO INDENIZATÓRIO COM A FAMÍLIA

O Flamengo fechou acordo de indenização com a família de Jhonata Ventura em maio de 2019. A assinatura do contrato indenizatório contou com a presença da mãe do jogador, Renata Cruz, do advogado da família, Jonadab Carmo de Souza, do vice-presidente geral e jurídico do clube à época, Rodrigo Dunshee, e do diretor jurídico, Bernardo Accioly. 
"O Jhonata é um exemplo, um guerreiro que lutou muito. Ajudou e salvou seus amigos. Para o Flamengo ele é um herói. Ficamos muito felizes de estar fechando mais um acordo e estar avançando no sentindo de virar essa página triste da nossa história. Tenho certeza que ele voltará aos gramados e dará muito alegria para a torcida", destacou Rodrigo na ocasião.

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