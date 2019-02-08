Incêndio atinge CT do Flamengo e deixa mortos e feridos

Incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande Crédito: Reprodução | TV Globo

Um incêndio atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo , o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (08). Segundo os bombeiros, dez pessoas morreram e outras três foram levadas para hospitais da região.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h da manhã, segundo informações da TV Globo. Entre os feridos, há um em estado grave. No local atingido funcionava o alojamento dos atletas das categorias de base do clube, com idades entre 14 e 17 anos. Por volta das 7h, as chamas foram controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos.

"A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil" disse o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut, em entrevista a TV Globo.

Imagens aéreas divulgadas pela TV Globo mostraram uma parte da área do CT completamente destruída por chamas.

Quinta-feira de folga

Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Na ausência de treino, muitos meninos aproveitam para ir para casa e passar um tempo com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro. os atletas dormiam no momento do incêndio.

A lista com os dez mortos ainda não foi divulgada. O que se sabe até o momento é que três atletas foram encaminhados para o hospital com ferimentos: Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, natural de Fortaleza e morando no Rio há três anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jhonatan Cruz Ventura, de 15 anos. Esse ultimo encontra-se em estado grave.

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