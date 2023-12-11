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Goleador

CR7 volta a fazer 50 gols em uma temporada e Al-Nassr vai à semifinal na Arábia

Cristiano Ronaldo não alcançava essa marca desde 2017. Português deixou sua marca em jogo que classificou sua equipe à semifinal da Taça do Rei

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 19:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 dez 2023 às 19:17
Cristiano Ronaldo vem brilhando com a camisa do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo vem brilhando com a camisa do Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo continua dando alegrias aos fãs pelo mundo e à torcida do Al-Nassr, na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (11), o astro anotou na goleada sobre o Al-Shabab, por 5 a 2, que garantiu vaga nas semifinais da Taça do Rei, alcançando incríveis 50 gols - primeiro jogador a atingir o feito na temporada. Desde 2017 que ele não obtinha a expressiva marca após realizá-la por sete anos seguidos.
Pela oitava vez na vitoriosa carreira que Cristiano Ronaldo anota ao menos 50 gols em uma temporada. Foram 60 em 2011 (18 assistências), 63 em 2012 (13), 69 em 2013 (15), 61 em 2014 (20), 57 em 2015 (17), 57 em 2016 (16) e 50 em 2017 (14).
O camisa 7 deixou sua marca nesta segunda-feira aos 29 minutos da etapa final, anotando o quarto gol da sua equipe naquele momento, que já tinha balançado as redes com Fofana, Sadio Mané e Ghareeb. Maran fechou o placar nos acréscimos, enquanto Carlos e Babhir fizeram para os mandantes.
A marca alcançada veio quando a torcida do Al-Shabab começou a provocá-lo com cantoria de "Messi, Messi." Bem humorado, o português "pediu" que cantassem mais alto e respondeu transformando o placar em goleada. Ele tabelou, saiu sozinho na cara do goleiro e bateu com habilidade.
Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo tem números impressionantes. São 50 gols anotados em 56 partidas disputadas pelo clube árabe ou a seleção portuguesa, além de 14 assistências. Ele disputa a artilharia mundial com nomes de alto quilate: Harry Kane, Haaland e Mbappé.
Apenas no futebol árabe, são 36 participações em gols em 26 partidas disputadas. O astro português só não foi decisivo em cinco partidas. Nas demais 21, anotou 26 gols e distribuiu outras 10 assistências.
Nas outra partidas do dia na Taça do Rei da Arábia Saudita, o Al-Hilal contou com gols brasileiros para passar pelo Al-Taawoun, por 3 a 0. Michael, Mitrovic e Malcom definiram o placar, enquanto o Abha perdeu em casa, por 2 a 1, do Al-Khaleej Fábio Martins abriu o placar, Ekambi empatou, mas Narey garantiu a vitória dos visitantes, que terão o time de Cristiano Ronaldo nas semifinais.

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