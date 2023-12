CR7 volta a fazer 50 gols em uma temporada e Al-Nassr vai à semifinal na Arábia

Cristiano Ronaldo não alcançava essa marca desde 2017. Português deixou sua marca em jogo que classificou sua equipe à semifinal da Taça do Rei

Cristiano Ronaldo continua dando alegrias aos fãs pelo mundo e à torcida do Al-Nassr, na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (11), o astro anotou na goleada sobre o Al-Shabab, por 5 a 2, que garantiu vaga nas semifinais da Taça do Rei, alcançando incríveis 50 gols - primeiro jogador a atingir o feito na temporada. Desde 2017 que ele não obtinha a expressiva marca após realizá-la por sete anos seguidos.

O camisa 7 deixou sua marca nesta segunda-feira aos 29 minutos da etapa final, anotando o quarto gol da sua equipe naquele momento, que já tinha balançado as redes com Fofana, Sadio Mané e Ghareeb. Maran fechou o placar nos acréscimos, enquanto Carlos e Babhir fizeram para os mandantes.

A marca alcançada veio quando a torcida do Al-Shabab começou a provocá-lo com cantoria de "Messi, Messi." Bem humorado, o português "pediu" que cantassem mais alto e respondeu transformando o placar em goleada. Ele tabelou, saiu sozinho na cara do goleiro e bateu com habilidade.