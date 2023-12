Sufoco

PSG empata com o Dortmund e avança na Liga dos Campeões graças ao Milan

Equipe parisiense sai atrás, busca o empate logo em seguida e fica no 1 a 1 que foi suficiente para garantir a vaga nas oitavas de final da competição

4 min de leitura min de leitura

PSG e Dortmund fizeram jogo agitado e recheado de gols perdidos. (Instagram @psg/Reprodução)

O Paris Saint-Germain evitou mais uma frustração em sua história traumática na Liga dos Campeões, sobreviveu ao grupo da morte e garantiu, nesta quarta-feira, vaga nas oitavas de final. Embora tenha empatado por 1 a 1 com o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na última rodada do Grupo F, conseguiu a classificação graças à vitória por 2 a 1 aplicada pelo Milan sobre o Newcastle, no outro duelo da chave, na Inglaterra.

O Dortmund já estava classificado e ficou com a liderança, com 11 pontos. Já o PSG ficou com os mesmos oito pontos do Milan, mas terminou na vice-liderança porque tem vantagem sobre a equipe italiana no saldo de gols dos confrontos diretos - venceu por 3 a 0 em Paris e perdeu por 2 a 1 em Milão. O Newcastle ficou em quarto, com cinco.

Embora sem gols, a primeira etapa foi de muita atividade ofensiva e boas emoções. Foram muitas chances criadas para ambos os lados, em um ritmo alucinante durante a maior parte do tempo. O PSG teve seu melhor momento perto dos 20 minutos de jogo, quando criou duas ótimas chances em um intervalo bem curto

Primeiro, Mbappé invadiu a área pelo canto esquerdo, driblou o goleiro Kobel e chutou para o gol aberto, mas Sule fez uma intervenção milagrosa, deslizando na grama e levantando a perna na altura certa para mudar a trajetória da bola. Quatro minutos depois, Barcola carimbou a trave após uma bela combinação de drible e chute colocado.

O Dortmund, mesmo com a classificação e a liderança garantida, tinha uma postura tão aguerrida quanto a dos adversários. Entre as oportunidades criadas em meio à trocação franca com os parisienses, a melhor foi uma finalização de Marcos Reus interceptada por ótima defesa de Donnarumma.

A falta de gols na primeira metade do jogo foi compensada pelos dois times nos 10 minutos iniciais do segundo tempo. Aos cinco, o Dortmund pressionou a saída de bola e teve sucesso na missão, pois Bensebaini tomou a bola de Hakimi e a deu para Füllkrug, que, dentro da área, passou para Adeyemi colocar na rede. O empate do PSG saiu aos 10, quando Zaire-Emery chutou de primeira e contou com um desvio para superar Kobel.

O time francês ofereceu um momento de euforia à torcida aos 30 minutos, quando Mbappé recebeu de Hakimi e chutou rasteiro para balançar a rede, mas o lance foi revisado pelo VAR e invalidado por posição irregular do atacante. Depois disso, a melhor oportunidade foi uma finalização de Barcola em cima do goleiro. O gol da vitória acabou não fazendo falta, já que o Milan acabou venceu o Newcastle por 2 a 1.

Newcastle x Milan

No St. James' Park, o primeiro tempo não foi tão movimentado quanto o visto na Alemanha, mas a bola tocou na rede. O responsável por isso foi Joelinton, que soltou a bomba após uma excelente troca de passes e venceu Maignan, marcando o gol que fez o time inglês ir para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0 no placar.

O Milan empatou no início do segundo tempo, aos 13 minutos, com um gol de Pulisic, e tirou a classificação que estava ficando nas mãos do time inglês. Com dificuldades para superar a defesa milanista, o Newcastle teve uma rara chance com Bruno Guimarães, que acertou uma bola na trave. A equipe italiana fez o mesmo algum depois, com Rafael Leão, assustando os donos da casa. Aos 38, Chukwueze fez o gol da vitória milanista.

Grupo H e Grupo E

Classificado desde a rodada passada, o Barcelona, que voltará a disputar as oitavas depois de duas eliminações seguidas na fase de grupos nas últimas edições, garantiu a liderança do Grupo H, com 12 pontos. A primeira posição foi confirmada mesmo com uma derrota por 3 a 2 para o lanterna e até então zerado em pontuação Real Antuérpia. Ferran Torres e Marc Guiu marcaram os gols barcelonistas.

A segunda colocação ficou com o Porto, que fez 5 a 3 sobre o Shakhtar Donetsk, com gols dos luso-brasileiros Wenderson Galeno e Pepe. Taremi e Francisco Conecição também marcaram para os portistas, enquanto Stephen Eustáquio, Sikan e o brasileiro Eguinaldo balançaram a rede para o lado ucraniano. O time português tem 12 pontos e terminou em segundo por desvantagem nos confrontos diretos com o Barça. O Shakhtar ficou em terceiro, com nove.

Pelo Grupo E, o Atlético de Madrid venceu a Lazio por 2 a 0, com gols do brasileiro Samuel Lino e de Griezmann, para chegar aos 14 pontos e ficar com a liderança. O time italiano passou para as oitavas em segundo lugar, com dez pontos. No outro jogo da chave, o Celtic (quarto, com quatro pontos) venceu o Feyenoord (terceiro, com seis) por 2 a 1, em duelo de eliminados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta