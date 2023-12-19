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Zico fala sobre sua trajetória dentro e fora de campo em palestra no ES

Nesta quarta-feira (20), o ex-jogador e maior ídolo da história do Flamengo estará na Centro de Convenções de Vitória em evento de comemoração aos seus 70 anos

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2023 às 17:37
Ídolo maior do Flamengo, Zico completa 70 anos
Ídolo maior do Flamengo, Zico completa 70 anos Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, Zico estará em Vitória nesta quarta-feira (20). O Galinho de Quintino realiza palestra no Centro de Convenções às 20h30.
No evento, ele abordará sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Dentre os principais assuntos da palestra, Zico vai falar sobre motivação, gestão de pessoas, planejamento, trabalho em equipe, gestão de projetos e superação.
A palestra está marcada para 20h30, mas a abertura dos portões acontece às 19h. A entrada no local será definida pela ordem de chegada, e para adiquirir os ingressos basta acessar o site da Blueticket. O evento é uma realização da FAP Eventos Esportivos.

Serviço

ZICO - 70 Anos Experience
  • Local: Centro de Convenções, Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória-ES
  • Dia: 20 de dezembro
  • Abertura: 19h - ordem de chegada
  • Início: 20h30
  • Ingressos: blueticket.com.br

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