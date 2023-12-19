Zico fala sobre sua trajetória dentro e fora de campo em palestra no ES

Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, Zico estará em Vitória nesta quarta-feira (20). O Galinho de Quintino realiza palestra no Centro de Convenções às 20h30.
No evento, ele abordará sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Dentre os principais assuntos da palestra, Zico vai falar sobre motivação, gestão de pessoas, planejamento, trabalho em equipe, gestão de projetos e superação.
A palestra está marcada para 20h30, mas a abertura dos portões acontece às 19h. A entrada no local será definida pela ordem de chegada, e para adiquirir os ingressos basta acessar o site da Blueticket. O evento é uma realização da FAP Eventos Esportivos.
Serviço
ZICO - 70 Anos Experience
- Local: Centro de Convenções, Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória-ES
- Dia: 20 de dezembro
- Abertura: 19h - ordem de chegada
- Início: 20h30
- Ingressos: blueticket.com.br