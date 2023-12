Zico fala sobre sua trajetória dentro e fora de campo em palestra no ES

Nesta quarta-feira (20), o ex-jogador e maior ídolo da história do Flamengo estará na Centro de Convenções de Vitória em evento de comemoração aos seus 70 anos

Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, Zico estará em Vitória nesta quarta-feira (20). O Galinho de Quintino realiza palestra no Centro de Convenções às 20h30.