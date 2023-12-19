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Duelo brasileiro

Botafogo e RB Bragantino podem se cruzar na Pré-Libertadores

Clubes brasileiros foram sorteados na mesma chave da fase preliminar da competição e, caso avancem em seus primeiros confrontos, irão disputar uma vaga na fase de grupos

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 13:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2023 às 13:42
Botafogo e RB Bragantino são os dois representantes do Brasil na Pré-Libertadores
Botafogo e RB Bragantino são os dois representantes do Brasil na Pré-Libertadores Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Apenas um dos dois representantes brasileiros na preliminar da Libertadores de 2024 conseguirá vaga na fase de grupos. Isso porque, caso passem por seus compromissos da segunda fase, na qual entram direto, sem passar pela primeira, Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar na etapa decisiva da prévia, conforme determinado por sorteio da Conmebol nesta terça-feira. A equipe que cair na fase 3 vai para a Sul-Americana.
Na segunda fase, o time carioca vai enfrentar o Aurora, da Bolívia, ou o Melgar, do Peru, e a equipe de Bragança Paulista terá pela frente o Águilas Doradas, da Colômbia. A fase eliminatória da Libertadores tem três etapas, e a primeira delas tem apenas três duelos. Os times brasileiros entram direto na segunda. O Botafogo ainda não tem definido seu adversário exato porque foi sorteado para enfrentar o vencedor de um dos confrontos da fase inicial. Já o Bragantino sabe qual o seu desafio porque pegou uma equipe que também entrou direto na segunda fase.
A Conmebol definiu que times do mesmo país não poderiam se enfrentar na primeira ou na segunda etapa, mas o mesmo não se aplicou à terceira. O chaveamento das partidas decisivas foi feita de acordo com a ordem do sorteio. Os times do primeiro confronto sorteado enfrentam as equipes do último, justamente a situação de Botafogo e Red Bull Bragantino, e assim por diante.
Dessa forma, o Brasil poderá ter, no máximo, sete times na fase de grupos, uma vez que um dos dois ficará pelo caminho na fase preliminar. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG são os brasileiros garantidos na fase de grupos, que serão formados em novo sorteio, marcado para março, ainda sem data definida. A disputa começa em 2 de abril.

Confira os confrontos da fase preliminar da Libertadores

FASE 1 (6 a 15 de fevereiro)
  • Academia Puerto Cabello-VEN x Defensor Sporting-URU
  • Aurora-BOL x Melgar-PER
  • Aucas-EQU x Nacional-PAR
FASE 2 (20 a 29 de fevereiro)
  • Águilas Doradas-COL x Red Bull Bragantino
  • Atlético Nacional-COL x Aucas-EQU ou Nacional-PAR
  • Always Ready-BOL x Sporting Cristal-PER
  • Godoy Cruz-ARG x Colo Colo-CHI
  • Sportivo Trinidense-PAR X El Nacional-EQU
  • Academia Puerto Cabello-VEN ou Defensor Sporting-URU x Nacional-URU
  • Portuguesa-VEN x Palesitno-CHI
  • Aurora-BOL ou Melgar-PER x Botafogo
FASE 3 - CHAVEAMENTO (5 a 14 de março)
  • Chave 1 - Águilas Doradas-COL ou Red Bull Bragantino x Aurora-BOL/Melgar-PER x Botafogo
  • Chave 2 - Atlético Nacional-COL ou Aucas-EQU/Nacional-PAR x Portuguesa-VEN x Palesitno-CHI
  • Chave 3 - Always Ready-BOL ou Sporting Cristal-PER x Academia Puerto Cabello-VEN/Defensor Sporting-URU ou Nacional-URU
  • Chave 4 - Godoy Cruz-ARG x Colo Colo-CHI ou Sportivo Trinidense-PAR X El Nacional-EQU

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