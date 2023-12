Botafogo e RB Bragantino podem se cruzar na Pré-Libertadores

Clubes brasileiros foram sorteados na mesma chave da fase preliminar da competição e, caso avancem em seus primeiros confrontos, irão disputar uma vaga na fase de grupos

A Conmebol definiu que times do mesmo país não poderiam se enfrentar na primeira ou na segunda etapa, mas o mesmo não se aplicou à terceira. O chaveamento das partidas decisivas foi feita de acordo com a ordem do sorteio. Os times do primeiro confronto sorteado enfrentam as equipes do último, justamente a situação de Botafogo e Red Bull Bragantino, e assim por diante.