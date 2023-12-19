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Crescendo

Feliz com temporada no Palmeiras, Jhon Jhon mira novas conquistas em 2024

Atacante nascido em Vitória esteve no Gol Azul, partida organizada por Sávio em prol da causa autista no último domingo (17) e comentou o momento que vive no Alviverde

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 08:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 dez 2023 às 08:00
Jhon Jhon tem recebido oportunidades no Palmeiras com Abel Ferreira
Jhon Jhon tem recebido oportunidades no Palmeiras com Abel Ferreira Crédito: Diego Alves
O estádio Engenheiro Araripe foi palco de mais uma edição do Gol Azul. A partida beneficente, organizada pelo ex-jogador Sávio, em parceria com a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo) aconteceu na manhã de domingo (17), e levou um ótimo público ao local para prestigiar o jogo, que contou com a presença de grandes craques do futebol. Entre eles estava Jhon Jhon, capixaba que atua no Palmeiras.
O jogador de 21 anos concedeu entrevista para A Gazeta ao final do evento. Empolgado, o atacante se diz agradecido por tudo que tem vivido no Alviverde. "Continuar a agradecer a Deus pelas oportunidades recebidas no Palmeiras, é um dos melhores clubes do Brasil, se não for o melhor, a gente vem ganhando muitos títulos nos últimos anos e no ano que vem é almejar mais ainda", celebrou. 
O atleta ainda comentou sobre o português Abel Ferreira, atual treinador da equipe paulista. "Ele é um cara espetacular, um treinador muito bom e um paizão. Quero continuar trabalhando para que as oportunidades apareçam cada vez mais", afirmou. 
Sobre o evento, Jhon Jhon disse estar feliz em retornar ao estado para ajudar a causa. "É gratificante estar aqui na cidade em que nasci com meu pai, com o Sávio e o resto do pessoal, é um projeto beneficente que a gente vem apoiando, quero agradecer o carinho da torcida e contar com todo o Espírito Santo para que mais pessoas possam estar ajudando", declarou. 

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