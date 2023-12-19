Feliz com temporada no Palmeiras, Jhon Jhon mira novas conquistas em 2024

Jhon Jhon tem recebido oportunidades no Palmeiras com Abel Ferreira Crédito: Diego Alves

O jogador de 21 anos concedeu entrevista para A Gazeta ao final do evento. Empolgado, o atacante se diz agradecido por tudo que tem vivido no Alviverde. "Continuar a agradecer a Deus pelas oportunidades recebidas no Palmeiras, é um dos melhores clubes do Brasil, se não for o melhor, a gente vem ganhando muitos títulos nos últimos anos e no ano que vem é almejar mais ainda", celebrou.

O atleta ainda comentou sobre o português Abel Ferreira, atual treinador da equipe paulista. "Ele é um cara espetacular, um treinador muito bom e um paizão. Quero continuar trabalhando para que as oportunidades apareçam cada vez mais", afirmou.