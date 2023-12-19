Feliz com temporada no Palmeiras, Jhon Jhon mira novas conquistas em 2024

O estádio Engenheiro Araripe foi palco de mais uma edição do Gol Azul. A partida beneficente, organizada pelo ex-jogador Sávio, em parceria com a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo) aconteceu na manhã de domingo (17), e levou um ótimo público ao local para prestigiar o jogo, que contou com a presença de grandes craques do futebol. Entre eles estava Jhon Jhon, capixaba que atua no Palmeiras.
O jogador de 21 anos concedeu entrevista para A Gazeta ao final do evento. Empolgado, o atacante se diz agradecido por tudo que tem vivido no Alviverde. "Continuar a agradecer a Deus pelas oportunidades recebidas no Palmeiras, é um dos melhores clubes do Brasil, se não for o melhor, a gente vem ganhando muitos títulos nos últimos anos e no ano que vem é almejar mais ainda", celebrou.
O atleta ainda comentou sobre o português Abel Ferreira, atual treinador da equipe paulista. "Ele é um cara espetacular, um treinador muito bom e um paizão. Quero continuar trabalhando para que as oportunidades apareçam cada vez mais", afirmou.
Sobre o evento, Jhon Jhon disse estar feliz em retornar ao estado para ajudar a causa. "É gratificante estar aqui na cidade em que nasci com meu pai, com o Sávio e o resto do pessoal, é um projeto beneficente que a gente vem apoiando, quero agradecer o carinho da torcida e contar com todo o Espírito Santo para que mais pessoas possam estar ajudando", declarou.