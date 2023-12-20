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Será?

Presidente do Corinthians mostra otimismo sobre a contratação de Gabigol

Atacante do Flamengo tem contrato até o final do ano que vem e interessa a Augusto Melo, que toma posse no dia 2 de janeiro

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 16:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 dez 2023 às 16:54
Gabigol partiu em defesa de Vitor Pereira, defendendo a continuidade do trabalho do português
Renovação de Gabigol com o Flamengo travou nos últimos meses Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O interesse do Corinthians por Gabigol promete evoluir nos próximos dias. Ao menos é o que indica o novo presidente da equipe alvinegra, Augusto Melo, que toma posse no dia 2 de janeiro. Em entrevista ao SporTV, o mandatário comentou a situação da negociação do acordo com o atacante do Flamengo.
"Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Seria muito bom o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser", afirmou Melo.
Gabigol não tem sido muito aproveitado pelo técnico Tite e viveu uma de suas temporadas mais irregulares no comando do ataque do Flamengo. Ele perdeu a titularidade para Pedro e ficou no banco de reservas na reta final do Brasileirão.
"Por enquanto é uma amizade, uma amizade muito bacana. É um grande jogador, um ídolo por onde passou e seria muito interessante ele poder estar nos ajudando em 2024. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, ele tem a cara do Corinthians", completou Melo.
Melo promete fazer uma grande reformulação no elenco do Corinthians para 2024, atendendo pedidos de Mano Menezes e o anseio da torcida de ver um novo time em campo, que se empenhe em lutar por títulos e não para fugir do rebaixamento.

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