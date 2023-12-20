Capixaba David Corrêa fala do São Paulo em tom de despedida

David Corrêa realizou partida beneficente no último domingo Crédito: Tiago Taam

O Campo do Paul foi palco de uma partida beneficente na Grande Vitória, na tarde do último domingo (17). Um dos organizadores do evento, o atacante capixaba David Corrêa, atualmente no São Paulo, além de rever os amigos e familiares, falou sobre o futuro no clube paulista.

Durante o evento, David fez uma autoavaliação sobre 2023 e demonstrou gratidão ao Tricolor Paulista. O atacante relembrou desde a tristeza da lesão sofrida até o gol marcado contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Na listagem amiga de "DVD", assim apelidado, não faltaram elogios ao São Paulo e ao Dorival Júnior, que ganhou os créditos da inspiração conquistada pelo jogador de 28 anos.

"Fico triste pelas minhas lesões, que quebraram um pouco meu ritmo, mas independentemente disso, o que fica é o carinho pelo clube. Tenho uma gratidão enorme pela oportunidade de jogar num clube tão grande como o São Paulo, e também por fazer um gol importante que nos deu uma confiança a mais para sermos campeões. Agradeço também ao Dorival, que sempre me deu muita oportunidade e acho que isso foi o que me deu tranquilidade pra dar o meu melhor", disse o atacante.

Com futuro incerto no Tricolor Paulista, David vive momento em que a permanência no Morumbi está cada vez mais distante. Além de expressar incerteza, o atacante voltou a mostrar solidariedade com o elenco e o clube. O jogador também prevê que algumas ofertas avancem nos próximos dias.