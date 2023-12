Capixaba David Corrêa fala do São Paulo em tom de despedida

Atacante fez uma autoavaliação sobre 2023 e demonstrou gratidão ao Tricolor Paulista, em evento realizado no último domingo (17)

O Campo do Paul foi palco de uma partida beneficente na Grande Vitória, na tarde do último domingo (17). Um dos organizadores do evento, o atacante capixaba David Corrêa, atualmente no São Paulo, além de rever os amigos e familiares, falou sobre o futuro no clube paulista.