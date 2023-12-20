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Jornal inglês afirma que Fluminense é time de aposentados

Jornalista Sam Wallace, do 'The Telegraph', publicou uma matéria em que comparava o Tricolor das Laranjeiras a uma equipe do Soccer Aid, torneio beneficente disputado por ex-jogadores

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 18:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 dez 2023 às 18:28
"Para vencer o Mundial de Clubes, Manchester City só precisa vencer um time mais adequado ao Soccer Aid", diz The Telegraph Crédito: Reprodução
O jornal 'The Telegraph' menosprezou o time do Fluminense antes da final do Mundial de Clubes com o Manchester City marcada para sexta-feira, às 15 horas, em Jeddah, na Arábia Saudita. A matéria assinada pelo jornalista Sam Wallace afirma que a escalação da equipe do técnico Fernando Diniz lembra a do Soccer Aid, torneio beneficente disputado por ex-jogadores.
"Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol", disse o texto, referindo-se ao goleiro Fabio, de 43 anos, ao zagueiro Felipe Melo, de 40, ao lateral Marcelo, de 35. A publicação também cita Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos com mais de 33 anos.
O jornalista inglês também compara o estilo de jogo das duas equipes e não acredita em uma vitória do campeão da Copa Libertadores. "O Fluminense, de Fernando Diniz, que tem abordagem baseada na posse de bola de Pep Guardiola, precisa agora decidir se seguirá esta crença na final, contra o time mais formidável do futebol mundial."
Sem saber das críticas do jornal inglês, Fernando Diniz fechou o treino para a imprensa nesta quarta-feira. Existe a possibilidade de o treinador brasileiro fazer alguma alteração na escalação do time para tentar surpreender o adversário campeão europeu na decisão de sexta-feira.

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