Em Vitória, Zico define os 70 anos de vida em uma palavra: "Determinação"

Maior ídolo da história do Flamengo, Galinho de Quintino esteve na Capital do Espírito Santo para dar uma palestra sobre a sua trajetória na vida e no futebol

Zico voltou ao Espírito Santo para realizar uma palestra sobre a sua trajetória em 70 anos de vida. (Diego Alves)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Não é novidade para ninguém que Zico é o maior ídolo da história do Flamengo. O Galinho de Quintino, como é carinhosamente chamado, esteve no Centro de Convenções de Vitória na noite desta quarta-feira (20) para realizar uma palestra na turnê 'Zico - 70 Anos Experience', onde o ex-jogador aborda sua trajetória, conquistas e momentos marcantes de sua vida e carreira. Amado por muitos, o craque foi recebido por diversos torcedores, que foram prestigiar o ídolo e demonstrar o carinho que sentem por ele.

Antes da palestra começar, Zico separou um tempo para atender a imprensa. Em uma conversa com a reportagem de A Gazeta, o Galinho falou sobre a carreira, deu sua opinião sobre a decisão do Mundial de Clubes que o Fluminense vai disputar, comentou sobre o trabalho da diretoria do Flamengo e o que pensa sobre o trabalho de Tite à frente do clube. Confira a entrevista completa abaixo.

Determinação. Tive uma entrega muito grande naquilo que eu procurava fazer. Sempre fui uma pessoa muito determinada, querendo sempre fazer o melhor naquilo que escolhi fazer, procurava sempre me aperfeiçoar ao máximo, então essa determinação foi fundamental para que eu tivesse sucesso na maioria das vezes.

Não há como dizer porque não sou o presidente do clube. Só desejo boa sorte para ele (Rodolfo Landim) nas decisões que ele tiver. É um grupo que venceu muito mais do que perdeu, o clube nos últimos cinco anos é o que é porque a diretoria fez um grande trabalho, Flamengo e Palmeiras dominaram o futebol brasileiro, mas você não pode ganhar sempre. O Flamengo investe e investiu muito, é um clube que tem uma renda ótima, mas infelizmente final é final, não tem favorito. Por melhor que você seja, uma série de coisas às vezes fazem com que uma final não seja decidida de maneira normal. A tendência de ganhar jogos é maior quando você tem um poderio maior de jogadores, mas a final você pode perder também. Flamengo em alguns jogos importantes não foi o Flamengo que se esperava e infelizmente não teve nenhuma conquista em 2023.

Pode, capacidade para isso ele tem, não foi campeão mundial pelo Corinthians à toa. Ele tem conhecimento, fez um belo trabalho durante o período que esteve na Seleção Brasileira, infelizmente por conta de lances pontuais acabou não chegando ao objetivo final, mas a qualidade dele ninguém discute.

Tem, é só jogar o futebol que o fez chegar a essa final. Acreditar que eles têm capacidade para isso, ninguém chega lá por acaso, é uma final. Fluminense é um time preparado, um time que joga um belo futebol, fez por onde chegar lá e é enfrentar de igual para igual. São 11 contra 11, é procurar jogar o futebol deles, não procurar fazer nem mais, nem menos daquilo que eles sabem.

