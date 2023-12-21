Em Vitória, Zico define os 70 anos de vida em uma palavra: "Determinação"

Não há como dizer porque não sou o presidente do clube. Só desejo boa sorte para ele (Rodolfo Landim) nas decisões que ele tiver. É um grupo que venceu muito mais do que perdeu, o clube nos últimos cinco anos é o que é porque a diretoria fez um grande trabalho, Flamengo e Palmeiras dominaram o futebol brasileiro, mas você não pode ganhar sempre. O Flamengo investe e investiu muito, é um clube que tem uma renda ótima, mas infelizmente final é final, não tem favorito. Por melhor que você seja, uma série de coisas às vezes fazem com que uma final não seja decidida de maneira normal. A tendência de ganhar jogos é maior quando você tem um poderio maior de jogadores, mas a final você pode perder também. Flamengo em alguns jogos importantes não foi o Flamengo que se esperava e infelizmente não teve nenhuma conquista em 2023.