Ídolo do Flamengo

Sávio vai lançar biografia e participar de talk show em Vitória

Capixaba fará sessão de autógrafos e vai contar histórias inéditas da carreira, que começou na Desportiva, passou por Flamengo, Real Madrid, Seleção e muito mais

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:00

O evento promete reunir torcedores, personalidades do esporte e o público em geral para relembrar os grandes momentos da carreira do “Anjo Loiro da Gávea”. Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Capixaba, cria da Desportiva Ferroviária, ídolo do Flamengo e com passagens marcantes na Seleção Brasileira e no Real Madrid, o ex-jogador Sávio Bortolini participa de um talk show gratuito neste sábado (2), no Cinemark, no Shopping Vitória, das 9h às 10h30, seguido do lançamento da biografia Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso, escrita pelo jornalista Renan Koerich. >

O evento promete reunir torcedores, personalidades do esporte e o público em geral para relembrar os grandes momentos da carreira do “Anjo Loiro da Gávea”. Natural de Vila Velha, Sávio acumula 265 jogos e 102 gols pelo Flamengo, além de três títulos da Liga dos Campeões da UEFA conquistados com o Real Madrid.>

Durante o bate-papo, o ex-atacante compartilhará histórias que vão além das quatro linhas, revelando passagens emocionantes da infância no Espírito Santo, como sua estreia na Copa A Gazetinha, os perrengues enfrentados para fazer testes em outros estados e a escolha que mudou sua vida: assinar com o Flamengo dentro de um apartamento na Praia da Costa.>

Além das conquistas, Sávio também abordará momentos delicados da vida pessoal e profissional, como a luta contra uma taquicardia na adolescência e a perda do pai em 2005. O encerramento da carreira, em 2010, com a camisa do Avaí, também será relembrado com emoção.>

>

A sessão de autógrafos acontece das 10h30 às 12h, com venda do livro no local. A participação no talk show é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia pela plataforma Sympla.>

SERVIÇO

Talk show e lançamento do livro com Sávio Bortolini





Data: sábado, 2 de agosto de 2025



sábado, 2 de agosto de 2025 Local: Shopping Vitória – Cinemark



Shopping Vitória – Cinemark Talk show: 9h às 10h30



9h às 10h30 Sessão de autógrafos e venda do livro: 10h30 às 12h



10h30 às 12h Biografia: Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso



Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso Entrada: Evento gratuito (inscrição via Sympla)



Evento gratuito (inscrição via Sympla) Informações e vendas antecipadas: (27) 99518-1110

>

