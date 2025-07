Fim da linha?

Rodrigo César desabafa em tom de adeus após eliminação da Desportiva

Locomotiva se despediu da Copa Espírito Santo com a derrota nos pênaltis para o Porto Vitória

No início de outubro do ano passado, Rodrigo César foi anunciado para o cargo de treinador da Desportiva. O objetivo do clube e do técnico era ao menos conquistar uma das vagas para retornar às competições nacionais, em 2026. No Campeonato Capixaba, Cesão e a Tiva fizeram a melhor campanha da primeira fase, mas foram eliminados pelo arquirrival Rio Branco, nas semifinais, dentro do Engenheiro Araripe com grande público.>

Sem as vagas via Estadual, restou apenas para a Locomotiva a conquista do título da Copa Espírito Santo, que levaria o time a jogar a Série D do Brasileirão, no ano que vem. No entanto, novamente nas semifinais, a Desportiva voltou a cair. No jogo de ida venceu o Porto Vitória, por 1 a 0, mas na volta foi derrotada por 2 a 1. O placar agregado levou a decisão para as penalidades, a equipe grená teve a chance de fechar a disputa, desperdiçou duas cobranças consecutivas e outra foi eliminada.>