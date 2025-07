Reforço

Rio Branco anuncia zagueiro Uesles, ex-Sousa, para mata-mata da Série D

Jogador foi campeão paraibano em 2025 pelo Dino

Publicado em 29 de julho de 2025 às 15:25

O Rio Branco-ES anunciou o terceiro reforço, em menos de uma semana, para a disputa do mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Depois de promover as chegadas do lateral Bryan Garcia e do meia Edinho Lopes, na manhã desta terça-feira o Capa-Preta confirmou o acerto com o zagueiro Uesles, que estava no Sousa, da Paraíba. >

Entre 2021 e até a chegada ao Sousa, o defensor vestiu as camisas de Murici, Democrata GV, Iguatu, Floresta, Nacional de Muriaé e Ceilândia. No Dino, em 2025 Crédito: Luciano Soares

Quem é Uesles?

Uesles, zagueiro do Rio Branco-ES Crédito: Rio Branco SAF

Com 32 anos, 1,85m de altura e nascido em Salvador, Uesles foi revelado pelo Jacuipense e rodou por Inhumas, Atlântico-BA, Valeriodoce, Guaporé, Força Jovem-TO e União Luziense. Em 2020, o zagueiro teve a sua primeira oportunidade em um time de maior tradição, quando defendeu o Campinense. Neste mesmo ano Uesles jogou a Série D do Brasileirão pelo Rio Branco-AC e a Série C pelo Treze, da Paraíba. >

Entre 2021 e até a chegada ao Sousa, o defensor vestiu as camisas de Murici, Democrata GV, Iguatu, Floresta, Nacional de Muriaé e Ceilândia. No Dino, em 2025, Uesles foi campeão paraibano e eleito melhor zagueiro, jogou as Copas do Nordeste e do Brasil e a primeira fase da Série D, onde foi expulso em duas oportunidades.>

Quando Uesles estreia?

Uesles ainda não tem previsão de estrear, pois ainda aguarda a sua regularização no BID para estar à disposição do técnico Rodrigo Fonseca. Classificado, o Rio Branco-ES enfrenta o Luverdense, na segunda fase da Série D do Brasileirão. De acordo como o regulamento, o time melhor classificação, na primeira fase, faz o segundo e decisivo jogo com o mando de campo. A partida de ida será no estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde, e a volta acontece no dia 9 de agosto, às 17h (de Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica. Nesta semana, a CBF vai confirmar as datas e horários dos confrontos. >

