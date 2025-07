Decisões

Oitavas da Copa do Brasil: saiba horário e onde assistir aos jogos

Confronto de abertura será entre Botafogo e Bragantino, às 19h, no Nilton Santos

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira, dia 29 de julho, e se estendem até o dia 7 de agosto. O confronto de abertura será entre Botafogo e Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.>