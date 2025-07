Brasileirão

Vasco tem goleiro expulso por cera, leva sufoco no fim e empata com Inter

Com o resultado, o Vasco soma 15 pontos e sobe para a 16ª posição, deixando a zona de rebaixamento e recolocando o Santos no Z4. O Inter vai a 21 pontos e fica na 10ª posição

Publicado em 28 de julho de 2025 às 06:09

Inter e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (27), em Porto Alegre (RS), pela 17ª rodada do Brasileiro.

Rayan abriu o placar para o Vasco no 1º tempo, enquanto Carbonero empatou para o Inter na reta final do 2º tempo. O jogo foi marcado pelo domínio do Vasco na primeira etapa, enquanto o Colorado pressionou muito na segunda e chegou ao gol de empate após expulsão do goleiro Léo Jardim por cera.

Léo Jardim é expulso em Internacional x Vasco Crédito: Reprodução/Sportv

Disputando as oitavas de final da Copa do Brasil, Inter e Vasco voltam a campo na quarta-feira para jogar as partidas de ida do torneio. O Colorado enfrenta o Fluminense em casa, enquanto o Gigante da Colina encara o CSA em Maceió (AL).

>

Pelo Brasileiro, o Inter recebe o São Paulo em casa no dia 3. Já o Vasco pega o Mirassol fora de casa na próxima rodada, no dia 2.

VASCO SAI, ENTRA O SANTOS

Com o empate no Beira-Rio, o Vasco sobe para a 16ª posição e deixa a zona de rebaixamento. Quem volta para o Z4 é o Santos, que havia "dormido" fora da zona após empatar com o Sport e empurrar o próprio Vasco para baixo.>

Dessa forma, o time da Colina se recupera e devolve a "gentileza" para o Peixe. Apenas seis pontos separam o Santos, primeiro na zona de rebaixamento, do décimo colocado Inter, que tem 21 pontos.>

