Brasileirão

Flamengo fica na bronca com arbitragem, mas vence Atlético-MG e vira líder

O zagueiro Léo Ortiz marcou de cabeça na segunda etapa e decretou a vitória por 1 a 0, no Maracanã

O Flamengo venceu o Atlético-MG na noite deste domingo (28), por 1 a 0, no Estádio do Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 36 pontos, assumindo a liderança do Brasileirão após a derrota do Cruzeiro, que parou nos 34. Já o Galo ficou com 20 pontos, em 13º lugar.