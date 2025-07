No Morumbis

Fluminense é derrotado pelo São Paulo no clássico de tricolores pelo Brasileirão

Time de Renato Gaúcho perdeu todos os quatro jogos após a brilhante campanha na Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 27 de julho de 2025 às 19:31

O São Paulo venceu o Fluminense na tarde deste domingo (27), por 3 a 1, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arboleda abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Ferreirinha e Tapia ampliaram na segunda etapa. Samuel Xavier diminuiu para o Fluminense, também na etapa final.>

Thiago Silva teve muito trabalho com o ataque do São Paulo no Morumbis Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com o resultado, o Tricolor Paulista alcançou a terceira vitória seguida na competição sob o comando de Hernán Crespo. O São Paulo sobe quatro posições na tabela e é o oitavo, com 22 pontos. O Fluminense está em 11º, com 20 somados.>

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (30), contra o Internacional, pelas oitavas da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já o São Paulo recebe o Athletico-PR, pela mesma competição, na quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis.>

Protagonista

Assim como nas últimas três partidas, Luciano roubou a cena em campo mais uma vez. O camisa 10 foi muito participativo na criação de jogadas e esteve envolvido em diversos lances, inclusive no cruzamento milimétrico para o primeiro gol, marcado por Arboleda.>

No entanto, Luciano também protagonizou alguns momentos negativos na partida. Aos 38 minutos da primeira etapa, desperdiçou uma cobrança de pênalti —após a torcida gritar seu nome, pedindo que ele cobrasse a penalidade. Já na etapa final, ele desviou a batida de Bobadilla, de dentro da pequena área, e a revisão do VAR apontou que o gol foi com o braço. Mesmo assim, saiu aplaudido pela torcida após ser substituído por Gonzalo Tapia.>

Gols e destaque

Luciano na finalização. O São Paulo trocou passes no campo de ataque até Luciano receber na meia-direita. Ele dominou, levou para o meio e bateu forte, mas Fábio, bem posicionado, fez a defesa.>

Dos pés de Luciano para a cabeça de Arboleda: 1x0. Após a cobrança de escanteio, Freytes subiu e afastou para o Fluminense, mas o rebote ficou com o São Paulo. Luciano recebeu na ponta direita, levou até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Arboleda subiu alto e cabeceou no ângulo, sem chances para Fábio.>

Pênalti para o Tricolor Paulista. Ferreirinha fez boa jogada pela esquerda e acionou Marco Antônio na grande área. O meio-campista rolou para a chegada de Bobadilla, que bateu forte. A bola explodiu no braço de Martinelli, e o árbitro marcou pênalti.>

E Luciano telegrafou... Após a torcida gritar o nome do camisa 10 para cobrar o pênalti, ele telegrafou a cobrança, e Fábio saltou no canto direito do gol para espalmar.>

Fábio fechando a meta. Marcos Antônio deu um bom passe em elevação para Alisson na área. Ele dominou e, mesmo sem ângulo, bateu cruzado, rasteiro. O goleiro do Flu defendeu com o pé. Escanteio para o São Paulo.>

Gol anulado! Após o escanteio, a defesa do Flu não afastou, e Ferreirinha tentou o chute, mas foi travado. A bola sobrou para Bobadilla na entrada da área, que bateu forte e contou com desvio em Luciano, tirando Fábio do lance. Na revisão do VAR, a arbitragem apontou desvio no braço do camisa 10.>

Ferreirinha para o 2x0. Ferreirinha puxou o contragolpe pela esquerda e tocou para Marcos Antônio, que dominou na meia-direita e cruzou na segunda trave. O próprio Ferreirinha apareceu para cabecear forte, para baixo, acertando o canto de Fábio. Após revisão no VAR por possível impedimento, o gol foi confirmado.>

Samuel Xavier diminuiu: 2x1. Serna recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave. Alan Franco afastou de cabeça, mas Samuel Xavier ficou com a sobra e acertou um belo chute de primeira, cruzado. A bola desviou na trave e entrou.>

Para decretar a vitória elástica: 3x1. Em contra-ataque veloz do Tricolor Paulista, Ferraresi encontrou um passe em profundidade para Tapia, que só tocou na saída de Fábio para ampliar ainda mais a vantagem no placar.>

