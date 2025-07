Brasileirão

Cruzeiro perde de virada para o Ceará no Mineirão

Time celeste saiu na frente com Kaio Jorge no primeiro minuto, mas viu o rival cearense buscar a virada na tarde deste domingo (27)

Publicado em 27 de julho de 2025 às 19:38

O Ceará venceu o Cruzeiro neste domingo (27), de virada, por 2 a 1, no Estádio do Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Lucas Silva, capitão da Raposa, não conseguiu conter as investidas do Ceará Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Kaio Jorge abriu o placar para os donos da casa após lambança do goleiro Bruno Ferreira, mas Galeano marcou duas vezes para virar. Com o tento marcado, o atacante do Cruzeiro aumentou sua artilharia no Brasileirão, chegando a 13 gols.>

Com o resultado, o Cabuloso ficou com 34 pontos e pode perder a liderança para o Flamengo, que ainda joga na rodada. Já o Ceará foi aos 21 pontos, subindo para nono lugar.>

O Cruzeiro volta a campo pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Pelo duelo de ida das oitavas de final, o Cabuloso enfrentará o CRB. Já o próximo compromisso do Ceará será pelo Brasileirão, contra o Flamengo, no próximo domingo.>

