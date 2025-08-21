Home
>
Futebol
>
Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Acompanhe ao vivo a resenha sobre os principais acontecimentos do mundo do esporte

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:58

O Zona Mista #37 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (21). Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha que traz como destaque a classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores, a derrota do Vasco para o Juventude e o jogo decisivo do Rio Branco pela Série D. 

Recomendado para você

Acompanhe ao vivo a resenha sobre os principais acontecimentos do mundo do esporte

Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Rubro-Negro venceu o Colorado três vezes nos últimos oito dias. Duas vezes pela Liberta e uma pelo Brasileirão

Flamengo vence, despacha o Internacional e avança na Libertadores

Diego Minete, 16 anos, firmou vínculo com o Cruz-maltino até 2028 e comemorou a conquista nas redes sociais

Atacante capixaba assina contrato profissional com o Vasco

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Imagem - Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

Imagem - Zona Mista #34: Rio Branco avança na Série D e Flamengo lidera o Brasileirão

Zona Mista #34: Rio Branco avança na Série D e Flamengo lidera o Brasileirão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais