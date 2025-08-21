Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:58
O Zona Mista #37 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (21). Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha que traz como destaque a classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores, a derrota do Vasco para o Juventude e o jogo decisivo do Rio Branco pela Série D.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o