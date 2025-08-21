Resenha

Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Acompanhe ao vivo a resenha sobre os principais acontecimentos do mundo do esporte

O Zona Mista #37 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (21). Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha que traz como destaque a classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores, a derrota do Vasco para o Juventude e o jogo decisivo do Rio Branco pela Série D.