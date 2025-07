Futebol capixaba

Rio Branco reencontra algoz Luverdense, no mata-mata da Série D

Em 2017, Capa-Preta foi eliminado da Copa Verde pelo time mato-grossense

Publicado em 28 de julho de 2025 às 18:27

Kléber Andrade, Rio Branco x Luverdense, Copa Verde Crédito: Sidney Magno Novo

Na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025, o Rio Branco vai reencontrar um velho algoz: o Luverdense. Há oito anos, o time do Mato Grosso foi responsável por eliminar o Capa-Preta, na Copa Verde. Em 2017, o Rio Branco avançou às quartas de final do torneio regional, após passar pelo Tocantins, com duas vitórias. Classificado, o Brancão iria enfrentar, nas quartas de final o Luverdense, que naquela temporada iria disputar a Série B do Brasileirão.>

Assim como no confronto que acontece em 2025, o jogo de ida foi marcado para o estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde. Na partida, o time capixaba foi completamente dominado e goleado por 5 a 0, com gols de Marcos Aurélio (2), Macena (2) e Ricardo Ryller.>

O resultado catastrófico resultou na troca do comando técnico do Rio Branco. Minutos após a partida, o clube comunicou a demissão do então treinador Flávio Annunziata, que vinha balançando no cargo também por conta da campanha irregular no Estadual. Posteriormente, o Brancão viria a ser rebaixado.>

Precisando de uma goleada, por seis gols de diferença, para avançar às semifinais, o Rio Branco recebeu o Luverdense, no Kleber Andrade. Sob o comando de Erick Bomfim, o Capa-Preta viu o time do Mato Grosso abrir o placar com Ricardo Ryller, no primeiro tempo. Na etapa final, Diogo Sodré ampliou ainda mais a vantagem do LEC. O Brancão reagiu e empatou o jogo, em 2 a 2, com gols do atacante Márcio Carioca e do volante Dedé. Porém, não foi suficiente para evitar a eliminação do time capixaba.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta