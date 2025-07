Futebol capixaba

Porto Vitória vence a Desportiva nos pênaltis e avança à final da Copa ES

O Verdão da Capital venceu o jogo no tempo regulamentar por 2 a 1, forçou a disputa de pênaltis e garantiu a vaga na decisão, onde vai reeditar a final de 2024 contra o Vitória

O Porto Vitória chegou à sua segunda final consecutiva de Copa ES, depois da vitória sobre a Desportiva Ferroviária, na noite desta terça-feira (29). No jogo de volta das semifinais, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Verdão da Capital precisava vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para avançar sem a necessidade de pênaltis para a decisão, mas venceu por 2 a 1 e forçou as penalidades, onde superou a Lomocotiva Grená por 4 a 3.>

O Porto abriu o placar no começo do jogo com Rossetto. Depois, de pênatli, João Paulo descontou para a Tiva, e Thainler deu números finais à partida. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Aydhan, que decidiu mais uma vez para o Verdão, que agora vai em busca do bicampeoanto da Copa Espírito Santo, no duelo contra o Vitória, mesmo adversário da final do ano anterior. A partida decisiva acontece no próximo domingo (3), às 17h, também no Kleber Andrade.>

O jogo

Em um primeiro tempo marcado por muitas faltas, chances perdidas e brilho individual dos goleiros, o Porto começou o jogo de forma agressiva e buscando o resultado. O ritmo intenso nos momentos iniciais deu resultado, e o Verdão abriu o placar aos 9 minutos da primeira etapa, com Rossetto. Erick Salles fez um brilhante jogada pela ponta esquerda, cruzou na área e o camisa nova apareceu sozinho para cabecear firme contra o gol de Camillato e fazer 1 a 0.>

Três minutos depois, a Desportiva respondeu. Em uma jogada na grande área, o autor do gol do Porto, Rosseto, cometeu falta dentro da área em disputa de bola. Depois do árbitro rever o lance no VAR, foi assinalada a penalidade, que João Paulo converteu com frieza no meio do gol, deixando tudo igual em Cariacica e colocando a Desportiva mais uma vez à frente no placar agregado.>

>

Já no final do primeiro tempo, que sofreu muitas paradas para atendimentos médicos e até jogador saindo de ambulância do gramado, Thainler desempatou para o Porto aos 57 minutos. Em mais um cruzamento vindo pela esquerda de Erick buscando Rossetto, o atacante não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para o lateral artilheiro, que finalizou de bate-pronto e deixou o Verdão mais uma vez vivo na briga pela classificação.>

Na volta para o segundo tempo, os dois times pouco criaram e dois dois treinadores mexeram nos times em busca do desempate no tempo normal, mas a apatia do jogo levou a decisão da vaga para as penalidades. Nos pênaltis, melhor para o Porto Vitória, que venceu por 4 a 3, de virada, e avançou para a grande final.>

