Vitória FC

Soriano festeja vaga na final da Copa ES: “nossa classificação é justa”

Dono da melhor campanha, Alvianil vai disputar a decisão em busca do quinto título

Publicado em 28 de julho de 2025 às 15:42

Vitória vence Real Noroeste garante vaga na final da Copa ES Crédito: Fernando Madeira

Tetracampeão da Copa Espírito Santo, o Vitória-ES está novamente na decisão. Jogando no estádio Salvador Costa, no sábado, o Alvianil venceu o Real Noroeste por 2 a 0 , no jogo de volta das semifinais e carimbou sua vaga na grande final da competição. O resultado confirmou o favoritismo do time de Bento Ferreira, dono da melhor campanha no torneio.>

A vitória foi construída com gols de Tony Ribeiro e Abuda, em um duelo de muita intensidade e controle do Vitória. Com mais volume ofensivo e solidez defensiva, o time de Bento Ferreira não deu chances ao rival e confirmou sua campanha de destaque na competição. >

Após o apito final, o técnico Rafael Soriano destacou o mérito da equipe pela classificação à final, ressaltando a regularidade do Vitória ao longo do torneio.>

- O futebol não se rege por merecimento, mas seria muito injusto que estivéssemos fora desta final, pois o Vitória teve uma excelente primeira fase, com todos os números a seu favor: melhor ataque, melhor defesa e terminamos na primeira colocação, com apenas uma derrota na competição. Considero que nossa presença na final é justa. Agora, é preciso trabalhar ao longo da semana, analisar o próximo adversário e aproveitar este momento. Acredito que faremos um grande jogo, independentemente do adversário. Vamos coroar esta campanha, se Deus quiser, buscando o título, afirmou Soriano.>

O treinador também fez questão de exaltar o espírito de superação do elenco, que enfrentou adversidades nos últimos dias, mas respondeu dentro de campo com uma atuação consistente.>

- É preciso render muitas honras e glórias a Deus, porque sabemos como a mão divina nos guiou até aqui. Esta semana, em especial, foi difícil, com algumas perdas e jogadores lesionados com os quais não pudemos contar. Durante o jogo, o próprio Paraíba (Matheus) sentiu e tivemos a entrada de Velázquez (Victor). Daí a importância de ter um elenco forte. Temos um elenco completo e priorizamos ter dois jogadores em cada posição, para que todos tivessem oportunidade na competição. Isso aconteceu, todos se prepararam e cumpriram o que lhes foi pedido, e temos a confiança de todos os atletas. As coisas aconteceram como deveriam, coroando o trabalho do grupo, do elenco e a força do elenco, concluiu.>

Quem será o adversário do Vitória-ES na final?

Classificado para a final, o Vitória-ES vai decidir o título contra o vencedor do confronto entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária. No jogo de ida, a Locomotiva Grená venceu por 1 a 0, no Engenheiro Araripe. A volta acontece na noite de terça-feira. >

A final da Copa Espírito Santo 2025

O título da Copa Espírito Santo será decidido em jogo único, realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo, dia 3 de agosto, às 17h. De acordo com o regulamento, em caso de empate, a definição da taça será nas cobranças de pênaltis. O futuro campeão da Copa ES garante vaga para a Série D do Brasileirão 2026. >

