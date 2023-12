Quase certo

Jornal grego garante acerto de Scarpa com o Atlético-MG

Meia de 29 anos estava sendo disputado por Flamengo e Internacional, mas segundo o site "Sport 24", o clube mineiro é o favorito para a contratação

Gustavo Scarpa está próximo de acertar o retorno ao Atlético-MG. (Zanone Fraissat/Folhapress)

Tudo indica que Gustavo Scarpa reforçará o Atlético-MG em 2024. O jornal grego "Sport 24" garantiu que a negociação foi concretizada nesta quinta-feira. O time mineiro teria pago R$ 25 milhões ao Nottingham Forest, da Inglaterra, donos dos direitos do atleta, que estava emprestado ao Olympiacos, da Grécia. O vínculo seria de quatro anos.

Após ser multicampeão com o Palmeiras, Gustavo Scarpa deixou o clube em dezembro de 2022 para se aventurar no futebol europeu. No entanto, não teve sucesso. Foram apenas dez jogos pelo clube inglês e nenhum gol marcado.

Sem ter o sucesso esperado no clube inglês, Gustavo Scarpa foi por empréstimo ao Olympiacos, mas também não brilhou. Fez apenas 11 jogos, sem balançar as redes na Europa. Além do Palmeiras, o meia já defendeu Fluminense e Red Bull Brasil.

Além do Atlético-MG, Gustavo Scarpa chegou a receber uma proposta do Flamengo, mas o jogador entende que sofreria uma concorrência mais alta pela posição de titular, o que poderia dificultar uma sequência em campo.

Outro ponto a favor do Atlético é que Scarpa voltaria a trabalhar com Luiz Felipe Scolari. Juntos, eles foram campeões do Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Palmeiras. O Internacional era outro interessado no futebol do meia, que é aguardado em Belo Horizonte para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

O Atlético está no Grupo B do Campeonato Mineiro, ao lado de Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova. A estreia será no dia 24 de janeiro, contra o Patrocinense, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

