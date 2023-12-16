Rebeca Andrade e Marcus D’ Almeida faturam prêmio de melhores atletas do ano

Fim de ano é tempo de festa, e no esporte não é diferente. Com direito a tapete vermelho e noite de gala, o Prêmio Brasil Olímpico celebrou sua 24 edição na noite desta sexta-feira (15), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
À convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a coluna acompanhou de perto o grande evento. E os grandes premiados da noite foram a ginasta Rebeca Andrade e Marcus D'Almeida, fera do tiro com arco. Os dois faturaram o Troféu Rei Pelé, que premia os melhores atletas do ano. Medalha de ouro no Mundial de Ginástica, Rebeca superou Bia Haddad (tenista) e Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia) para levar a premiação no feminino. No masculino, Marcos foi eleito na disputa com Filipe Toledo (surfe) e Hugo Calderano (tênis de mesa).
Número 1 no ranking mundial de tiro com arco, Marcus D’ Almeida celebrou a conquista. “Nem acredito que estou aqui. Venho de uma modalidade que ninguém conhecia. Estar aqui é mostrar que isso é possível e é muito bom. Esse título não é só meu. É de todo mundo que sonha em viver do esporte. E por isso é um sonho pra mim”.
Com uma trajetória de sucesso e regada a medalhas em 2023, Rebeca Andrade comemorou o prêmio. “A melhor coisa que posso fazer é agradecer em todas as pessoas que acreditam na gente. Pra gente crescer e chegar até aqui a gente precisa de muita ajuda. É o meu terceiro troféu e eu estou feliz demais”.
Entre outros prêmios da noite destaque para Ramon Ito (treinador da seleção brasileira de beisebol) eleito Melhor técnico coletivo, Camila Ferezin (treinadora da seleção brasileira de ginástica rítmica) escolhida a melhor técnica individual. A seleção dê beisebol foi premiação como a melhor equipe masculina do ano, prêmio que no feminino ficou com a seleção de vôlei.