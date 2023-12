Rebeca Andrade e Marcus D’ Almeida faturam prêmio de melhores atletas do ano

Fim de ano é tempo de festa, e no esporte não é diferente. Com direito a tapete vermelho e noite de gala, o Prêmio Brasil Olímpico celebrou sua 24 edição na noite desta sexta-feira (15), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.



À convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a coluna acompanhou de perto o grande evento. E os grandes premiados da noite foram a ginasta Rebeca Andrade e Marcus D'Almeida, fera do tiro com arco. Os dois faturaram o Troféu Rei Pelé, que premia os melhores atletas do ano. Medalha de ouro no Mundial de Ginástica, Rebeca superou Bia Haddad (tenista) e Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia) para levar a premiação no feminino. No masculino, Marcos foi eleito na disputa com Filipe Toledo (surfe) e Hugo Calderano (tênis de mesa).