Surfista brasileiro posa com prancha em meio a eclipse solar; veja fotos

SÃO PAULO - Italo Ferreira aproveitou o eclipse solar anular que passou pelo Brasil neste sábado (14) para fazer registros fotográficos incríveis. O surfista foi até uma região entre o município de Baía Formosa e a capital Natal, no Rio Grande do Norte, um dos Estados com melhor visão do fenômeno, que causou a impressão de um “círculo de fogo” em torno do surfista, e posou para fotos com uma prancha.

Primeiro surfista a conquistar a medalha de ouro olímpica, Italo Ferreira se juntou ao fotógrafo Marcelo Maragni para fazer os registros das manobras nas ondas diante do eclipse. O fenômeno ocorre quando a Lua está em seu apogeu (o ponto mais distante da Terra, em sua órbita). Nesse período, a Lua parece menor do que o Sol no céu. O último eclipse anular do Sol ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil. O próximo eclipse deste tipo será em 2 de outubro de 2024.

Italo Ferreira posa com prancha durante eclipse solar no Rio Grande do Norte Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Enquanto a posição do surfista precisava estar alinhada com o momento em que a Lua se posicionava entre a Terra e o Sol, o fotógrafo, a aproximadamente 1 km de distância do surfista, teve de usar, além de sua câmera, rádios para comunicação, dois celulares, óculos de proteção e espelhos para conseguir fixar os olhos contra a luz do Sol e evitar o efeito sombra na imagem do atleta.

“Fiquei muito feliz de aqui no Rio Grande do Norte a gente ter a melhor visão do eclipse e de ter sido abençoado com essa foto que a gente vem trabalhando há meses para que ficasse perfeita. Estar vivendo esse momento é surreal e muito simbólico, principalmente porque representa um dos arcos olímpicos e me lembra o quão especial foram às Olimpíadas para mim” afirmou o surfista.

Italo Ferreira posa durante eclipse solar anular no Rio Grande do Norte Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A cena inédita foi eternizada após uma única tentativa e em cerca de 5 segundos. Durante esse período, Maragni ainda precisou ajustar sua posição para capturar o ângulo perfeito do anel de fogo. Antes o fotógrafo havia testado possibilidades para conseguir registrar o momento.

Italo Ferreira posa durante eclipse solar anular no Rio Grande do Norte Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Os ensaios e estudos começaram há quatro meses e Maragni visitou mais de 20 picos e montanhas ao redor da praia para a checagem prévia do lugar ideal. “Esse foi uma das fotos mais complexas que já fiz, foram trabalhosas tentativas de encontrar um local com a angulação de azimute, que é um ângulo em relação ao Norte e com uma inclinação específica de altura”, disse o profissional, que tem 25 anos de carreira.

Italo Ferreira foi campeão olímpico em 2021 Crédito: Miriam Jeske/COB

Neste sábado, o fenômeno ficou visível no Brasil até o pôr do sol, por volta das 18h (horário de Brasília). São nove Estados que conseguiram ver o eclipse anular: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Entretanto, somente duas capitais puderam ver o eclipse: Natal e João Pessoa (Paraíba). Em outros Estados, como São Paulo, o eclipse foi parcial. Em Vitória (ES), o tempo nublado e chuvoso impediu a observação do fenômeno.